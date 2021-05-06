Kuşadası Hıdırellez'i sessiz kutladı
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Kuşadası Hıdırellez'i sessiz kutladı

Kuşadası Hıdırellez'i sessiz kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde her yıl geleneksel olarak kutlanan Hıdırellez Şenlikleri bu yıl korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma süreci nedeniyle yapılamadı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde her yıl geleneksel olarak kutlanan Hıdırellez Şenlikleri bu yıl korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma süreci nedeniyle yapılamadı. Hıdırellezi kutlama gününde plajlar ve sahiller boş kaldı.

Bu yıl Kuşadası'nda Hıdırellez Şenlikleri pandemi dolayısıyla gerçekleştirilemedi. Kuşadası'nda sokak ve sahiller boş kaldı. Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler ise bu yıl gerçekleştirilmedi.

Kış aylarının bitip, yaz mevsiminin gelişini müjdeleyen Hıdırellez, Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar gibi bölgelerde çeşitli şekillerde kutlanıyor. Bugüne ayrıca Hızır Günü de deniyor. Hıdırellez ya da Hıdrellez, Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biri. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olduğu düşünülerek kutlanıyor. - AYDIN

Kuşadası Hıdırellez'i sessiz kutladı
Kuşadası Hıdırellez'i sessiz kutladı
Kuşadası Hıdırellez'i sessiz kutladı
Kuşadası Hıdırellez'i sessiz kutladı
Kuşadası Hıdırellez'i sessiz kutladı
Kuşadası Hıdırellez'i sessiz kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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