Kuşadası halkından yangından zarar görenlere yardım yağdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuşadası halkından yangından zarar görenlere yardım yağdı

Kuşadası halkından yangından zarar görenlere yardım yağdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in çağrısıyla yangın bölgeleri için başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan malzemeleri taşıyan kamyon da Marmaris'e doğru yola çıktı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in çağrısıyla yangın bölgeleri için başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan malzemeleri taşıyan kamyon da Marmaris'e doğru yola çıktı.

Türkiye'nin farklı noktalarında devam eden orman yangınlarından etkilenen vatandaşların yardımına koşmayı sürdüren Kuşadası Belediyesi öncülüğünde yaralarını sarmaya çalışan Manavgat ve Marmaris için bir yardım kampanyası başlatıldı. 5 gün boyunca Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası, Davutlar Hizmet Binası ve Güzelçamlı Hizmet Binası önünde kurulan yardım çadırlarına Kuşadalılardan bağış yağdı. Malzemeler, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde çalışan personel tarafından paketlendikten sonra kamyona yüklendi. Yangın felaketinden etkilenen vatandaşlar için toplanan malzemeleri taşıyan ilk kamyon Kuşadası Belediye Başkan Yardımcı Seyfi Seyhan Suvari, belediye çalışanları ve vatandaşlar tarafından Marmaris'e uğurlandı. Yardım kamyonunun içerisinde gıda kolisi, temizlik malzemesi, hayvan maması, dezenfektan, maske, baret, el feneri ve battaniye gibi malzemeler bulunuyor. Kuşadası Belediyesi tarafından yangınla mücadele eden işçilerin acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan yardım kampanyası ise sürüyor.

"Elimizden geleni yapmaya hazırız"

Tüm Kuşadalıların yangın felaketinden etkilenen yurttaşlar için seferber olduğunu belirten Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, "Ülkemiz bir felaketle karşı karşıya. Maalesef yangınlar devam ediyor. Yangın bölgelerinde yardıma acil ihtiyacı olan vatandaşlarımız var. Kuşadası halkı ve Kuşadası Belediyesi yaraların bir an önce sarılabilmesi için elinden gelen her türlü yardımı yapıyor. Daha önce sel felaketinin yaşandığı Arhavi'ye bir kamyon malzememizi gönderdik. Antalya Manavgat'a hayvan yemi ve malzemesi gönderdik. Marmaris Belediyesi ile irtibata geçerek genel ihtiyaç malzemesini gönderdik. Umarım bir daha böyle bir felaket yaşamayız" dedi. - AYDIN

Kuşadası halkından yangından zarar görenlere yardım yağdı
Kuşadası halkından yangından zarar görenlere yardım yağdı
Kuşadası halkından yangından zarar görenlere yardım yağdı
Kuşadası halkından yangından zarar görenlere yardım yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber... Bakan Dönmez: '(Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali) Şu anda santrali tehdit eden bir yangın söz konusu değil'
Son dakika haber... Bakan Dönmez: "(Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali) Şu anda santrali tehdit eden bir yangın söz konusu değil"
THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı: 6 uçağın ayağa kalkması için gereken para 4 milyon dolar
THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı: 6 uçağın ayağa kalkması için gereken para 4 milyon dolar
Bu sefer de orman yangınlarıyla ortaya çıktılar! Kriz fırsatçılığının cezası her bir ürün için 114 bin lira
Bu sefer de orman yangınlarıyla ortaya çıktılar! Kriz fırsatçılığının cezası her bir ürün için 114 bin lira
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mehmet Özhaseki
Magazin Yusuf Güney Demet Akalın Deniz Akkaya Süreyya Yalçın
Spor Fatih Terim Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kuşadası halkından yangından zarar görenlere yardım yağdı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.08.2021 13:04:27. #1.13#

title