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Kuşadası Gençlikspor'a moral dopingi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kuşadası Gençlikspor'a moral dopingi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 4 puanla ikinci sırada bulunan Kuşadasıspor'da yönetim ile futbolcular, pazar günü Özer Türk Stadı'nda oynanacak Yomra Spor maçı öncesi öğle yemeğinde bir araya gelerek moral depoladı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 4 puanla ikinci sırada bulunan Kuşadasıspor'da yönetim ile futbolcular, pazar günü Özer Türk Stadı'nda oynanacak Yomra Spor maçı öncesi öğle yemeğinde bir araya gelerek moral depoladı.

Kuşadasıspor futbolcuları TFF 3. Lig'de Yomra Spor ile oynayacakları maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanlarına aralıksız olarak devam eden siyah beyazlı ekibe Kuşadası'nın en köklü işletmelerinden olan bir restorantın ortakları Siyami Sertaç Sesli, Süleyman Sami Demiroğlu ve Hasan Arslan bir jest yaparak öğle yemeği düzenledi. Kuşadasıspor As Başkanı Yaser Doğan, Teknik Direktör Gürkan Ferhatoğlu ve takımın ana sponsorunun sahibi Şakir Eviz'in de katıldığı yemekte ekip moral depoladı.

"Moral oldu"

Yemek sonunda konuşan Kuşadasıspor Teknik Direktörü Gürkan Ferhatoğlu, "Yemek, takımımıza moral oldu. Yemekten dolayı işletme sahiplerine teşekkür ediyoruz, önümüzdeki galibiyeti onlara armağan edeceğiz" dedi.

İşletmenin ortağı Siyami Sertaç Sesli ise "Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'in Kuşadasıspor'a verdiği desteğe bizler de katkı sunmak istedik. Bugün takımımız için bir yemek organize ettik. Takımımızı sonuna kadar destekleyeceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası Gençlikspor'a moral dopingi

Kuşadası Gençlikspor'a moral dopingi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Kuşadası Gençlikspor'a moral dopingi - Haberler Spor
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