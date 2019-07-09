Kuşadası Gençlik Festivali başlıyor

Türkiye'nin en önemli müzik festivallerinden biri olan Kuşadası Gençlik Festivali yarın başlıyor. 10-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival 5 gün sürecek.

Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Milyon Yapım organizasyonuyla 4. kez düzenlenecek Kuşadası Gençlik Festivali, 5 gün boyunca yaklaşık 70 sanatçıyı müzikseverlerle buluşturacak. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası'nı bir festivaller kenti haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek,"Festivallerimizden en önemlilerinden biri de Kuşadası Gençlik Festivali. Bu yıl 4. Yılına girecek Gençlik Festivalimizi daha da geliştirerek yaşatacağız. Tüm müzikseverleri festivali izlemek için Kuşadası'na davet ediyorum"dedi. Kuşadası'na bağlı Davutlar Sevgi Plajı'nda gerçekleşecek festivalin 5 günlük programı şöyle:

10 Temmuz Çarşamba: Teoman, Can Bonomo, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Aslı Gökyokuş, Khontkar, Hedonutopia, Sıcak, Bulutsuzluk Özlemi, Pilli Bebek, Pamela, Baba Zula, Dolu Kadehi Ters Tut, Dilhan Şeşen, Nelly White

11 Temmuz Perşembe: Emre Aydın, Halil Sezai, Zakkum, Bülent Ortaçgil, Ozbi ft Gülce Duru, Gökcan Sanlıman, Melisa Uzunarslan, Duman, Cem Adrian, Melek Mosso, Son Feci Bisiklet, Jehan Barbur, Yok Öyle Kararlı Şeyler, 3 Deyince

12 Temmuz Cuma, Athena, Feridun Düzağaç, Seksendört, Gülçin Ergül, Şanışer ft Sokrat St, Ezgi Aktan, Supernova Reggae Band, manga, Moğollar, İskender Paydaş, Sena Şener, Aydilge, Nova Norda, Ümit Olgun & Paryalar

13 Temmuz Cumartesi: Şebnem Ferah, Ceza, Umut Kuzey, Niyazi Koyuncu, Çamur, Melike Şahin, Yaşlı Amca, Mor ve Ötesi, Ceylan Ertem, Flört, Gazapizm, Eda Baba, Sattas, Dalganabak

14 Temmuz Pazar: Pentagram, Sagopa Kajmer, Pera, Can Gox, Black Tooth, Kül, The Madcap, Selda Bağcan, Adamlar, Fatma Turgut, Deniz Tekin, Yirmi7, The Pacifico Band, Başıbozuk. - AYDIN

Kaynak: İHA