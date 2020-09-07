Kuşadası Festivali'nde "Altın Güvercin" Deniz Özçelik'in oldu
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Kuşadası Festivali'nde "Altın Güvercin" Deniz Özçelik'in oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen 23. Altın Güvercin Beste Yarışması'nda "Kokun Şehir Değiştirdiğinde" isimli bestesi ile Deniz Özçelik birinciliği elde etti.

Kuşadası Festivali'nde
07.09.2020 02:47 | Son Güncelleme: 07.09.2020 03:42

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen 23. Altın Güvercin Beste Yarışması'nda "Kokun Şehir Değiştirdiğinde" isimli bestesi ile Deniz Özçelik birinciliği elde etti.

Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde düzenlenen yarışmanın finali, Kuşadası Belediyesi Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da yapıldı.

Yoğun ilgi gösterilen yarışmanın sunuculuğunu yazar Metin Uca ve oyuncu Gonca Vuslateri üstlendi. Yarışmada Onur Ödülü alan sanatçı Erol Evgin sevilen şarkılarını seslendirdi. Daha sonra yarışmada finale kalan 10 finalist bestelerini yorumladı.

Okan Bayülgen, Tuna Kiremitçi, Metin Özülkü, Ali Rıza Türker, Berkay, Ahmet Güvenç, Şebnem Özsaran, Cihan Okan, Ümit Acar, Mehtap Meral, Güliz Ayla, Gültaç Eviz ve yarışmaya bu yıl eklenen dijital oylamanın temsilcisi Özgür Özmavi'den oluşan jüri üyeleri, birincilik ödülüne "Kokun Şehir Değiştirdiğinde" isimli bestesi ile Deniz Özçelik'i layık gördü.

Ödülünü Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz'un elinden alan Özçelik, "Dünya sanatla iyileşecek. Bizlere sanatımızı, şarkılarımızı paylaşmamıza olanak sağlayan böylesine güzel bir platform sunduğu için Kuşadası Belediyesine teşekkür ediyorum." dedi.

Yarışmada ikinciliği Buket Bengisu tarafından yorumlanan Doğan Kospançalı'ya ait "Kırık Ayna" isimli beste, üçüncülüğü ise Grup Bohem tarafından yorumlanan Kağan Çoban'a ait "Sensiz Olmaz" isimli beste kazandı.

Kaynak: AA

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