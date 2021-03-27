Kuşadası Fenerbahçeliler Derneği Seçime Gidiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kuşadası Fenerbahçeliler Derneği Seçime Gidiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kuşadası Fenerbahçeliler Derneği Seçime Gidiyor

Kuşadası Fenerbahçeliler Derneği'nin olağan genel kurulu 30 Mart Salı Günü yapılacak.

Kuşadası Fenerbahçeliler Derneği'nin olağan genel kurulu 30 Mart Salı Günü yapılacak. Yeniden adaylığını açıklayan mevcut Başkan Tibet Özer, Kuşadası Fenerbahçeliler Derneği'nin siyaset üstü bir sivil toplum örgütü olduğunu belirterek, tüm dernek üyelerini olağan genel kurul toplantısına katılmaya davet etti.

Dernek üyelerinin ve yönetim kurulunun ortak desteği ile bir dönem daha Kuşadası Fenerbahçeliler Dernek başkanlığına aday olduğunu açıklayan Tibet Özer, derneğe çok güzel bir lokal kazandırdıklarını belirterek, çeşitli STK'larla ortak projeler gerçekleştireceklerini anlattı.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Fenerbahçelilik ruhuyla hareket edeceklerini vurgulayan Tibet Özer, derneği büyütmek için ekip olarak var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Özer, "Bizler her zaman üyelerimizin yanındayız. Katılımcı olsunlar, üyelerimizden tek isteğimiz bu. Derneğimizi ve Fenerbahçemizi güzel günler bekliyor"dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Meral Akşener Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Jason Statham Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Caner Erkin Şenol Güneş Mesut Bakkal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Atv Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuşadası Fenerbahçeliler Derneği Seçime Gidiyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 12:52:39. #1.15#
title