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Kuşadası, Ekonomi

Kuşadası esnafından yeni sezon hazırlığı

2020 turizm sezonundan büyük beklentisi olan Kuşadası esnafının tadilat çalışması büyük bir hızla devam ediyor.

10.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:30
Kuşadası esnafından yeni sezon hazırlığı

2020 turizm sezonundan büyük beklentisi olan Kuşadası esnafının tadilat çalışması büyük bir hızla devam ediyor.


Bu ay içinde başlayan ve Nisan ayında büyük artış yaşanacak olan gemi seferlerine yetişmek için özellikle Kaleiçi, Kuşadası'nın alış veriş merkezleriyle ünlü Barbaros Bulvarı ile Orient ve Grand Bazaar'da bulunan bazı turistik mağazalardaki hummalı çalışma dikkat çekiyor.


Kuşadası turistik çarşı esnafı, yatırım yapmadan para kazanılmayacağının bilinci içerisinde işyerlerini sezona hazır hale getirmenin telaşına düştü. Turist gemilerinin sayısının Nisan ayından itibaren önceki yıllarından ortalamasının üzerine çıkacak olması nedeniyle sezon hazırlığına hummalı şekilde sürdüren esnaf, dünyada global ölçekte yaşanan sorunlara rağmen 2020'den son derece ümitli. Yeni sezon hazırlıklarının iyi gittiğini ve vitrinlerini yenilediklerini kaydeden Kuşadası çarşı esnafı, sezondan beklentilerinin yüksek olduğunu belirtiyor. Turistlere daha kaliteli hizmet vermek amacıyla mağazalarında tadilat yaptıklarını kaydeden esnafların büyük bölümü uzun bir aradan sonra vitrinlerini de belediyenin sıfır işgaliye uygulaması kapsamında yeniliyor.


Bu arada, esnafın sezon hazırlıklarıyla ilgili Kuşadası Belediyesi'nden de açıklama yapıldı. Sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Yaklaşan turizm sezonuyla birlikte sokaklarımız, çarşılarımız yenilenmeye devam ediyor! Sıfır işgaliye çerçevesinde gerçekleştirilen dükkan tadilatları, esnaflarımızın özverili çalışmaları, ekiplerimizin titizliklikle yürüttüğü bakım-onarım çalışmaları sayesinde kentimizi daha düzenli ve güzel hale getiriyoruz. El birliği ile daha güçlü bir Kuşadası oluşturacağız" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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