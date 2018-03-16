Kuşadası Esnafından Afrin'e Destek

1 Şubat 2018 günü yapılan seçimler sonrası yeni Başkan ve yönetimi seçilen Kuşadası esnaf ve sanatkarlar odası (KESO) yeni yönetimi Ahmet Çalım Başkanlığında ilk olağan toplantısını yaptı.

Kuşadası esnaf ve sanatkarlar odası toplantı salonunda gerçekleşen oturumda Başkan Ahmet Çalım, yönetim ve denetim ekibi tam kadro hazır bulundu. Toplantıda esnaftan gelen talepler incelenerek sonuca bağlanmasının yanı sıra Aydın esnaf ve sanatkarları odaları birliğinin öncülüğünde başlatılan Afrin de yürütülen zeytin dalı harekatına katılan Askerlerimize destek olmak için yapılan yardım kampanyasına, Kuşadası esnafı adına katılımın sağlanması kabul edildi. Kampanya doğrultusunda askerlerimizi soğuk hava koşullarından koruyacak termal içlikler alındı.

Toplantı da ayrıca odanın bilgi işlem yapılanmasının çağımıza uygun olarak yenilenmesi oy birliği ile kabul edildi. - AYDIN