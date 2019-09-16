Kuşadası Esnaf Odası Başkanı Çalım'dan Ahilik Haftası mesajı

16.09.2019 15:32

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KESO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalım 32. Ahilik haftası münasebetiyle bir açıklama yayınladı.



Başkan Çalım "Temelleri 13. yüzyılda Ahi Evran tarafından Anadolu'da atılan Ahilik Teşkilatı; Türk insanının mesleğini, sanatını mertlik, dayanışma ve güzel ahlak ile bütünleştiren, milli birlik ve bütünlük anlayışıyla asırlar boyu toplumda düzeni sağlayan, üretici-tüketici ilişkisini en iyi şekilde düzenlemeyi amaç edinen kültürel, sosyal ve ekonomik bir oluşumdur " dedi.



Ahilik Teşkilatı'nın millet ve devlet olmamızı temin ve tesis eden önemli değerlendirimizden olduğuna dikkati çeken KESO Başkanı Çalım, " Ahiliğin kurucusu Ahi Evran Veli'nin ticaret ahlakına, dayanışmaya ve paylaşmaya dayanan ilkeleri, günümüzde de esnaf ve sanatkarlarımıza yol göstermektedir. Esnaf ve sanatkarlarımız 'elini, kapını ve sofranı açık tut' öğretisini yaşam felsefesi kabul etmiş, muhtaç ve ihtiyaç sahibi olanların her zaman yanında yer almıştır. Yüzyıllar öncesinden günümüze ışık tutan geleneğimizi yaşatmak adına 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlamakta olduğumuz 32. Ahilik Haftası münasebetiyle, Ahi Evran-ı Veli'yi rahmet ve minnetle anarken, esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyorum " diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA