Kuşadası Devlet Hastanesine "Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" verildi
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Kuşadası Devlet Hastanesine "Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" verildi

Kuşadası Devlet Hastanesinin "Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" almaya hak kazandığı bildirildi.

Kuşadası Devlet Hastanesine
11.06.2020 15:59 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:08

Kuşadası Devlet Hastanesinin "Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" almaya hak kazandığı bildirildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kuşadası Devlet Hastanesinin Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlıklarının onayı ile Türkiye'de sağlık turizmi yapabilecek hastaneler arasına girdiği belirtildi.

Gerekli altyapı çalışmalarının yapılarak uluslararası sağlık hizmetlerinde faaliyet gösterebilmek için Kuşadası Devlet Hastanesinin Sağlık Bakanlığına başvuruda bulunduğu belirtilen açıklamada, inceleme ve teftişler sonucu hastanenin "Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" almaya hak kazandığı ifade edildi.

Kentte ilk kez bir kamu hastanesinin bu belgeyi aldığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu belge, turizmde önemli bir lokasyona sahip olan ilimizi tarihi ve coğrafi zenginliklerinin yanında sağlık hizmeti alanında da uluslararası platformda önemli bir konuma getirerek ülkemizi uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil edecek ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. İlimizdeki diğer hastanelerimiz için de bu belgenin alınması konusunda akreditasyon çalışmaları hızla devam etmektedir."

Kaynak: AA

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