Kuşadası deprem toplanma alanları nerelerdir? Kuşadası'nda toplanma alanlarına nasıl gidilir? Toplanma alanı nedir? Nasıl öğrenilir?
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Kuşadası deprem toplanma alanları nerelerdir? Kuşadası'nda toplanma alanlarına nasıl gidilir? Toplanma alanı nedir? Nasıl öğrenilir?

30.10.2020 19:12 | Son Güncelleme: 30.10.2020 19:15
Kuşadası deprem toplanma alanları nerelerdir? Kuşadası'nda toplanma alanlarına nasıl gidilir? Toplanma alanı nedir? Nasıl öğrenilir?

Son dakika: Kuşadası'nda 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden sonra vatandaşlar deprem toplanma alanları nerededir araştırmaya başladı. Peki Kuşadası deprem toplanma bölgelerine nasıl gidilir? Nereden ulaşılır? Haritadaki yeri neresidir?

Deprem toplanma alanları nerede bulunur? Kuşadası deprem toplanma alanları neresidir? Kuşadası deprem toplanma bölgelerine nasıl gidilir? E-Devlet'ten görülüyor mu?

TOPLANMA ALANI NEDİR?

Afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanlardır.

Afet ve acil durum sonrası kullanılacak toplanma alanlarının tespiti ve mahallinde kontrolüne yönelik çalışmalar ilgili Belediye tarafından yürütülmektedir.

Nasıl Belirleniyor?

Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları belirlenirken;

• Nüfus yoğunluğu,

• Ulaşılabilirlik ve tahliye kolaylığı,

• Mümkün olduğunca engellilerin ve yaşlıların ulaşımına uygunluğu,

• Yangın, su taşkını, tsunami, altyapı ve benzerleri gibi ikincil tehlikeler ile deniz, akarsu kenarları, sıvılaşmadan etkilenmeyecek ve fay hatlarından uzak alanlar olması,

• Mümkün olduğunca engebesiz düz araziler olması,

• Konut alanlarına yakın ancak yapısal ve yapısal olmayan unsurlardan etkilenmemesi,

• Elektrik, su, tuvalet gibi temel ihtiyaçlar ve benzeri unsurların karşılanabileceği yapılara yakınlığı gibi, seçim kriterlerine dikkat edilerek ve mümkün olduğunca kamuya ait uygun yerler seçilerek belirlenmektedir.

ACİL TOPLANMA ALANI SORGULAMA

Kuşadası deprem toplanma alanları nerelerdir? Kuşadası'nda toplanma alanlarına nasıl gidilir? Toplanma alanı nedir? Nasıl öğrenilir?

KUŞADASI DEPREM TOPLANMA ALANINA ERİŞİM NASIL SAĞLANIR?

Kuşadası deprem toplanma alanı bilgisine E-Devlet üzerinden ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

1- E-Devlet 'e T.C. kimlik numaranızı giriniz,

2- Ardından AFAD'ın sunduğu hizmetlerden Afet ve Acil Durum Toplanma Alanlarını seçin,

3- İkamet ettiğiniz adrese en yakın toplanma alanını belirleyin,

4- Harita özelliğinden alanın yerini öğrenin,

5- Alanın adres ve koordinat bilgilerini kaydedin,

6- Afet ve Acil Durum Planınıza bu alanı ekleyin,

7- Alanı önceden görün ve alana gidiş için alternatif rotalar belirleyin,

8- Aile bireyleri ile bu alanı paylaşın, alan bilgisi adres olarak paylaşılabileceği gibi alanda bulunan tabela üzerindeki karekod okutularak da paylaşılabilir.

9- Afet ve acil durumlarda paylaştığınız alanda buluşmayı kararlaştırın,

10- Alana giderken Afet ve Acil Durum Çantanızı alın,

11- Çantanızda bulunan pilli radyoyu çalıştırın,

12- Geçici barınma merkezleri oluşturulana kadar bu alanda bulunun.

DEPREM TOPLANMA ALANI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...

AFAD ACİL TOPLANMA ALANI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...

DEPREM TOPLANMA ALANI NASIL ÖĞRENİLİR?

E-Devlet üzerinden deprem toplanma alanını öğrenebilirsiniz.

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