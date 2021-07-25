Kuşadası denizi atık su içermiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuşadası denizi atık su içermiyor

Kuşadası denizi atık su içermiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi ekiplerince 12 dakika içinde müdahale edilen arıza sonucu iddia edilenlerin aksine plajların güvende olduğu, test sonuçlarına göre denizde atık su bulunmadığının anlaşıldığı açıklandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi ekiplerince 12 dakika içinde müdahale edilen arıza sonucu iddia edilenlerin aksine plajların güvende olduğu, test sonuçlarına göre denizde atık su bulunmadığının anlaşıldığı açıklandı.

Çevrede kapsamlı bir çalışma başlatan Aydın Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi ekipleri 24 saat aralıksız şekilde mesaiye devam ederek herhangi bir çevre kirliliğine izin vermedi.

ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından bağımsız ve akredite olmuş bir laboratuvara yaptırılan deniz suyu analiz testi tüm gerçekleri ortaya çıkarttı. Analiz sonuçlarında, numunenin deniz suyu kriterlerine uygun ve herhangi bir atık su içermediği resmi olarak belgelendi. Kuşadası Belediye Başkan vekili Hayati Atlı vatandaşların gönül rahatlığı ile plajı kullanabileceklerini belirtti. Başkan Vekili Hayati Atlı yaptığı açıklamada ; "Meydana gelen arıza sonrası, yapılan laboratuvar test sonuçlarının da ortaya koyduğu üzere karalama kampanyasının yine kamuoyu nezdinde başarıya ulaşmadığı ve asla ulaşmayacağı bir kez daha ortaya çıkmıştır. ASKİ Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada da olduğu gibi plajlarımız gönül rahatlığı ile kullanılabilir" diye konuştu.

(İsmail Ümit Dilşen/İHA)

Kuşadası denizi atık su içermiyor
Kuşadası denizi atık su içermiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kuşadası'nda büyük rezalet! Patlayan lağım denize girenlerin üzerine aktı
Kuşadası'nda büyük rezalet! Patlayan lağım denize girenlerin üzerine aktı
Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki çekti: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır
Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki çekti: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Ece Erken Hande Yener İrem Derici
Spor Diego Muslera Mesut Özil Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kuşadası denizi atık su içermiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 20:53:27. #1.15#

title