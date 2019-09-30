Kuşadası'daki Kadın ve Çocuk Şenliği yoğun ilgi gördü

30.09.2019 16:00

Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası Kadın Kolları tarafından düzenlenen "Kadın ve Çocuk Şenliği" Kuşadalılardan yoğun ilgi gördü. Gün boyunca çeşitli etkinliklerin gerçekleştiği şenliğe katılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 31 Mart seçim sonuçlarında özellikle kadınların ve onlara güç veren çocukların büyük katkısı olduğunu belirterek "Kadınların emeği ile bugün buradayız. Geleceğimiz olan çocuklarımız için çalışacağız. Gelecekte bu kenti çok daha güçlü olarak çocuklarımıza teslim edeceğiz" dedi.



Kadın ve Çocuk Şenliği'ne binlerce vatandaşın yanı sıra CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, CHP Aydın Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Engin Doyran, İlçe Yöneticileri, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, eşi Duygu Günel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı. Şenliğe katılan çocuk ve kadınlara kadın kolları üyeleri tarafından çeşitli hediye ve ikramlar dağıtıldı. Ayrıca şenliğe katılan çocuklarla Kuşadası Belediyesi'nde görevli eğitmen Mehmet Turan tarafından drama etkinliği gerçekleştirildi.



Şenlikte konuşan CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Engin Doyran, etkinliğin her şeyden önce bir dayanışma buluşması olduğunu belirterek güzel günlerin kadınların gücüyle geleceğini kaydetti. Doyran, şenliğe katılan ve destek sunan herkese teşekkür etti.



CHP Kadın Kolları Başkanı Doyran'ın ardından konuşan CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ise 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sürecinde parti çalışmalarına en büyük emeği kadınların verdiğini belirterek buluşmanın bir şenlikten ziyade bir zafer kutlaması olduğunu ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kadın partisi olduğunu ifade eden Gürbilek, şenliğe destek sunan herkese teşekkür etti.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel taşlarında kadın ve çocukların emeği olduğunu belirterek "Böyle bir buluşmaya ön ayak olan Kadın Kolları Başkanımız Engin Doyran, İlçe Başkanımız Mehmet Gürbilek ve ilçe yöneticilerimize teşekkür ederim. Bu tarz buluşmalar güç birliğini arttırır. Geleceğe güvenle bakmamıza sebep olur. Kadınların emeği ile bugün buradayız. Geleceğimiz olan çocuklarımız için çalışacağız. Gelecekte bu kenti çok daha güçlü olarak çocuklarımıza teslim edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA