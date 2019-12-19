Kuşadası'da 'Yöresel ve İyi Tarım ürünleri Sokağı' faaliyete girdi

19.12.2019 14:25 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:30

Kuşadası Belediyesi'nin yerel üretici ile tüketiciyi aracısız buluşturmak amacıyla projelendirdiği "Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı" faaliyete girdi. Cumhuriyet Mahallesi Burç Sokak'ta kurulan satış alanını yerel üreticiler ve Kuşadalılar büyük bir memnuniyetle karşıladı.



Kuşadası Belediyesi, yerel üreticiyi desteklemek ve vatandaşların iyi tarım uygulamaları ile üretilen gıda ürünlerine aracısız ulaşımını sağlamak amacıyla önemli bir adım atarak "Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı" adıyla bir satış alanı açtı. Kuşadası Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısında alınan karar doğrultusunda her hafta Perşembe günleri Cumhuriyet Mahallesi Burç Sokak'ta kurulacak olan satış alanında 143 Kuşadalı yerel üretici yer aldı. Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı'nı faaliyete girdiği ilk günde Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan ve Seyfi Seyhan Suvari ziyaret ederek yerel üreticiye bol kazançlar diledi.



Kuşadası Belediyesi olarak yerel üreticiyi her zaman destekleyeceklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan "Kuşadası bir turizm kenti olduğa kadar aynı zamanda bir tarım kentidir. Kuşadası'nın coğrafi koşulları birçok tarım ürününün yetiştirilmesine elverişlidir. Kuşadası Belediyesi olarak bu durumu değerlendirmek istedik ve yerel üretici ile tüketiciyi aracısız buluşturmak amacıyla projelendirdiğimiz Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı'nı faaliyete soktuk. Esnafımıza bol kazançlar, hemşehrilerimize iyi alışverişler dileriz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA