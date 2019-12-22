Kuşadası CHP'de Başkan Mehmet Gürbilek güven tazeledi

22.12.2019 21:56 | Son Güncelleme: 22.12.2019 22:00

kongre sürecine giren Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri Kuşadası'ndaki olağan kongrelerini gerçekleştirdi.



Aydın'da kongre sürecine giren Cumhuriyet halk partisi örgütleri Kuşadası'ndaki olağan kongrelerini gerçekleştirdi. Tek listeyle gidilen Kuşadası İlçe başkanlığı seçimlerinde mevcut başkan Mehmet Gürbilek listesiyle güven tazeledi. Büyük bir coşkuya sahne olan olağan genel kurulda birlik ve beraberlik mesajları verildi.



Kuşadası Belediyesi düğün salonunda düzenlenen kongreye CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız, CHP İl Başkanı Ali Çankır, Kuşadası belediye başkanı Ömer Günel,ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları, delegeler ve partililer katıldı. Divan başkanlığını CHP Aydın kadın kolları başkanı Ayşe Özdemir'in yaptığı kongrede CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız,CHP Aydın il başkanı Ali Çankır, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, birer konuşma yaptı. - AYDIN

Kaynak: İHA