Kuşadası çevre yolundaki çalışmalar sezon sonuna ertelendi Kuşadası'nda şehir içinden geçen çevre yolundaki çalışmalar, Kuşadası Ticaret Odası'nın girişimiyle turizm sezonu sonuna ertelendi.

Kuşadası'nda şehir içinden geçen çevre yolundaki çalışmalar, Kuşadası Ticaret Odası'nın girişimiyle turizm sezonu sonuna ertelendi.

Kuşadası Ticaret Odası(KUTO) Başkanı Serdar Akdoğan, çevre yolundaki çalışmaların yaptıkları girişim sonucu Eylül ayına ertelendiğini söyledi. Yazılı bir açıklama yapan KUTO Başkanı Serdar Akdoğan, " Kuşadası çevre yolunda bir süredir devam eden yol yenileme çalışmaları, Kuşadası Ticaret Odası'nın girişimleriyle Eylül ayına ertelendi. Pandemi nedeniyle geç başlayan sezonun en yoğun günlerine denk gelen çalışmaların, gelen misafirlere ve Kuşadası halkına zor anlar yaşatması nedeniyle Odamız tarafından ilgili mercilere iletilen taleplerin sonucunda, Karayolları tarafından yol yenileme çalışmalarına Eylül ayında devam edilecek " dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA