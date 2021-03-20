Kuşadası çarşılarında aydınlatma çalışmaları başladı
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Kuşadası çarşılarında aydınlatma çalışmaları başladı

20.03.2021 10:42 | Son Güncelleme: 20.03.2021 10:47
Kuşadası çarşılarında aydınlatma çalışmaları başladı

Kuşadası Belediyesi'nin kentin turistik çarşılarında başlattığı alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi'nin kentin turistik çarşılarında başlattığı alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı ile Öge Sokak'ta doğal taş döşeme çalışmalarına devam eden ekipler bir yandan da üst yapı işleri tamamlanan sokakların aydınlatma sistemlerini kurmaya başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde kentin turistik çarşılarında gerçekleştirilen yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar Sevgi, Bülent Çağatay ve Sabucalı sokaklar ile Barlar Sokağı'nda doğal taş döşeme işlemi tamamlandı. Ekipler doğal taş kaplama işlerine Sağlık Caddesi, Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı ile Öge Sokak'ta devam ediyor. Kahramanlar Caddesi'nin Adalızade Mezarlığı'na uzanan kısmında ise alt yapı yenileme çalışmaları aralıksız olarak sürüyor.

Kuşadası Belediyesi'ne bağlı ekipler alt ve üst yapı yenilme çalışmalarını tamamladıkları bölgelerin aydınlatma sistemlerini yenilemeye başladı. Fen İşleri Müdürlüğü personeli ilk olarak yoğun olarak kafe ve restoranların bulunduğu Sevgi Sokak'ın aydınlatma sistemini kurdu. Sokağın yenilenen aydınlatmaları esnaf ve vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. - AYDIN

Kuşadası çarşılarında aydınlatma çalışmaları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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