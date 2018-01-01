Kuşadası Bölgesi Yeni Otele Kavuştu

Kuşadası-Selçuk sınırındaki Pamucak mevkiinde yapımı tamamlanan 5 yıldızlı Korumar Ephesus Beach-Spa-Resort Hotel yılın son günü hizmete açıldı.



Kuşadası merkezindeki Korumar Hotel de Luxe'ün de sahibi olan Marmara Uluslararası Ticaret şirketi tarafından Kuşadası-Selçuk sınırındaki Pamucak'ta yaptırılan Korumar Ephesus Beach Spa-Resort Hotel, 5 yıldızlı ve 650 yatak kapasitesine sahip. Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı da olan Korumar Otelleri genel müdürü Tacettin Özden, Efes bölgesinde bugün hizmete giren yeni otelleriyle Ege Bölgesi turizmine yeni bir soluk kazandırmayı hedeflediklerini söyledi."Ege Bölgesi'nin turizmdeki yıldızı olacağız"hedefiyle açılışı yaptıklarını kaydeden Özden,"Hem Kuşadası hem de Efes'in tam ortasındayız. Otelimiz geniş bir arazi üzerinde, binalar ağaç boyunu geçmeyecek şekilde inşa edildi. 54 bin metrekare çok geniş bir yeşil alanımız var. Ege Bölgesi'nin en büyük havuzlarından birine sahibiz. Aqua park, 2 bin 800 metrekare spa, odaların önünde konaklayanlara özel havuz, 270 metre plaj ve 4 alacart restorantımız bulunuyor. Korumar'ın yıllardır kendini kabul ettirmiş ve ispatlamış hizmet ve servis kalitesini bu yeni lüks otelimizle birleştireceğiz"dedi. Ultra her şey dahil konseptiyle hizmet vereceklerini kaydeden Tacettin Özden,"Hem aile, hem de çiftelere yönelik kopseptlerimiz olacak. 2018 yılında turizmdeki veriler umut verici. Talepler çok olumlu. Yeni bir tesis ile 2018 yılına giriş yapıyoruz. Yılbaşı gecesiyle birlikte açılışımızı yapmış oluyoruz"diye konuştu. - AYDIN