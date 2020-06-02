Kuşadası Belediyesi yerli fidelerle üretime başladı
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Kuşadası Belediyesi yerli fidelerle üretime başladı

Kuşadası Belediyesi yerli fidelerle üretime başladı Kuşadası Belediyesinden 'Toprağa Sarıl, Üretime Katıl' kampanyası Kuşadası Belediyesi, yerel tarımsal üretimin geliştirilmesi amacıyla yerli fideler ile üretime başladı.

02.06.2020 09:27 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:32

Kuşadası Belediyesi yerli fidelerle üretime başladı

Kuşadası Belediyesinden 'Toprağa Sarıl, Üretime Katıl' kampanyası

AYDIN - Kuşadası Belediyesi, yerel tarımsal üretimin geliştirilmesi amacıyla yerli fideler ile üretime başladı.

Belediyeye ait arazileri üretime açan Kuşadası Belediyesi tarafından "Toprağa Sarıl, Üretime Katıl" sloganı ile yaşama geçirilen "Adabahçe" adlı proje kapsamında ilk fideler, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in katılımıyla dikildi. Proje ile bir yandan vatandaşların sağlıklı gıdaya aracısız ulaşması sağlanırken bir yandan da küçük ve orta ölçekli aile işletmelerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Pandemi sürecinde aldığı önlemler ve sunduğu hizmetler ile dikkat çeken ve Türkiye'nin en başarılı 4. ilçesi seçilen Kuşadası Belediyesi, yerel tarımsal üretiminin desteklenmesi ve vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine aracısız ulaşmasını sağlamak amacıyla "Adabahçe" isimli projeyi yaşama geçirmek için ilk adımı attı. Proje kapsamında ilk aşamada Kuşadası Belediyesi'ne ait Türkmen Mahallesi Değirmendere mevkisinde bulunan 21 dönümlük araziye domates, biber, patlıcan, salatalık, acur gibi yerel ürünlerin fideleri dikilmeye başlandı.

İlk fideleri toprakla buluşturan Başkan Ömer Günel, Adabahçe projesinin Kuşadası için bir değişimin başlangıcı olduğunu belirterek "Bu başlangıç öyle bir adım ki hem kentimiz hem de ülkemiz adına ayağa kalkmanın, kendi kendine yetebilmenin ve bereketin sembolü olacak. Kuşadası yalnızca turizm ile değil; toprak, tarım ve üretim ile anılmaya başlayacak" dedi. Covid-19 pandemisinin gıda üretiminin ve tedarikinin ne kadar önemli olduğunu hatırlattığına dikkat çeken Başkan Ömer Günel, "Son 5 yılda büyükşehir belediyelerinin tarımsal alanda yaptıkları projelere halkın ilgisi ve desteği giderek artmaktadır. Bunun en büyük örneği Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından hayata geçirilen ve şu anda 2 ilde 13 şubesi olan Ege Et projesidir. İlçe belediyelerinin de bu alanda projeler üretmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Kuşadası sadece turizm gelirlerine bağlı olarak yaşayan bir kent değildir. Küçük ve orta ölçekli aile işletmelerinin üretim gücünün arttırılması ile sağlıklı gıda üretimi alanında, istendiği takdirde, büyük verim alabileceğimizi gördük. Sizlerin oylarıyla göreve geldiğimizde hemen çalışmalara başladık. İşte bu amaçla, günümüze destek geleceğe yatırım olacak yeni projemizi hayata geçiriyoruz."

Başkan Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi olarak üretim öncülüğünü üstlendiklerine dikkat çekerek "Üreticilere liderlik edecek, kooperatifleri güçlendirecek ve onları üretime teşvik edeceğiz. Üretime kazandırılacak her karış toprak için tohum, fide hatta gübre desteği sağlayacağız. Kuşadası Belediyesi; kentin çeşitli noktalarında özel tarım arazileri oluşturarak buralarda yerli tarım yapacaktır. İlk aşamada belediyemize ait Değirmendere Mahallesinde bulunan 21 dönümlük arazimizin 4 dönümüne yerel ürünlerimizden domates, biber, patlıcan ve acur fidelerinin dikimini yaptık. Buradan çıkacak ürünler direkt olarak Kuşadalı vatandaşlarımıza ulaşacak. Yerli üretimin doğal bereketini vatandaşımızın ayağına getireceğiz. Toprağı seven herkesi ona sarılmaya ve üretime katılmaya davet ediyorum" dedi.

Adabahçe'den elde edilecek ürünler özel olarak tasarlanan AdaMarket Ekspres araçları ile belirli gün ve saatlerde özel durak alanlarında vatandaşlara taze ve ekonomik bir biçimde ulaştırılacak. AdaMarket Ekspres araçları ile 15 çeşide kadar sebze ve meyvenin yanı sıra kadınlar tarafından evde üretilen tarhana, reçel, erişte gibi ürünler ve bölgeye ait zeytinyağı, bal ve baharatlar da vatandaşların ayağına götürülecek. Üreticilerden günlük olarak alınacak olan ürünlerin hijyenik ve taze bir biçimde vatandaşa ulaştırılacağı proje ile küçük ve orta ölçekli aile işletmeleri de üretime kazandırılmış olacak.

Kuşadası Belediyesi yerli fidelerle üretime başladı

Kaynak: İHA

Manşet

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