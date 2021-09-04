Kuşadası Belediyesi Yeniköy Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu
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Kuşadası Belediyesi Yeniköy Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

Kuşadası Belediyesi Yeniköy Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Kadıkalesi Mahallesi'nin ardından Yeniköy Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Kadıkalesi Mahallesi'nin ardından Yeniköy Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin sorun ve önerilerini dinleyen Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu'na Güvercin Masa gezici ekibi eşlik etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve ekibi kentte yaşanan sorunları daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için farklı mahallelere yaptıkları alan gezilerini sürdürüyor. Bu kapsamda Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, son olarak Yeniköy Mahallesi'ni ziyaret etti. İlk olarak Mahalle Muhtarı Mümtaz Mert ile bir araya gelen Başkan Yardımcısı Batçıoğlu'na Güvercin Masa gezici ekibi de eşlik etti. Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Yardımcısı Batçıoğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'nin kent genelinde yürüttükleri alt ve üst yapı çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Güvercin Masa gezici ekibi ise mahalle sakinlerinden gelen taleplerle ilgili başvuru formu oluşturdu. İstekler, anında ilgili birim müdürlüklerine iletilerek çözüm yolları arandı.

Yeniköy Mahallesi'nde yaşanan aksaklıkları yakından takip ettiklerini belirten Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, "Ekiplerimiz kentimizin birçok farklı noktasında yenileme çalışmalarına devam ediyorlar. Bugüne kadar Türkmen, Değirmendere ve Yavansu mahalleleri başta olmak üzere birçok bölgeye ciddi yatırımlar yapıldı. Son olarak Kuşadası ekonomisinin can damarı olan turistik çarşılarımızı baştan aşağı yeniledik. Yeniköy Mahallesi'nde önümüzdeki süreçte yenileme çalışmaları yürüteceğiz. Özellikle park alanı ihtiyacı ile ilgili ekiplerimizi harekete geçireceğiz. Kuşadası Belediyesi olarak tüm vatandaşlarımızın 7 gün 24 saat hizmetindeyiz" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi Yeniköy Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu
Kuşadası Belediyesi Yeniköy Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu
Kuşadası Belediyesi Yeniköy Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu
Kuşadası Belediyesi Yeniköy Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu
Kuşadası Belediyesi Yeniköy Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu
Kuşadası Belediyesi Yeniköy Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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