Kuşadası Belediyesi, yangınzedeler için yardım kampanyası başlattı
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Kuşadası Belediyesi, yangınzedeler için yardım kampanyası başlattı

Kuşadası Belediyesi, yangınzedeler için yardım kampanyası başlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kuşadası Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınından etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

Kuşadası Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınından etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

Kuşadası Belediyesi sosyal medya aracılıyla yaptığı paylaşımda acil ihtiyaç listesi paylaştı. Yangından zarar gören vatandaşların ve çiftçilerin battaniye, yorgan, yastık, halı, kilim, çarşaf, yatak (tek kişilik), çocuk bezi, kadın peti, ayakkabı, çiftlik hayvanları yem ihtiyacı olduğu açıklandı. Depremzedelere destek vermek isteyenlerin Kuşadası Belediyesi hizmet binası önündeki görevlilere teslim edilebileceği belirtildi. - AYDIN

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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