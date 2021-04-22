Kuşadası Belediyesi yalan haberleri yargıya taşıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuşadası Belediyesi yalan haberleri yargıya taşıdı

Kuşadası Belediyesi yalan haberleri yargıya taşıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuşadası Belediyesi, gerçek dışı iddialarla kurum ve çalışanlar ile ilgili olumsuz algı yaratmaya yönelik yayın yapan kişilere karşı hukuk mücadelesi başlattı.

Kuşadası Belediyesi, gerçek dışı iddialarla kurum ve çalışanlar ile ilgili olumsuz algı yaratmaya yönelik yayın yapan kişilere karşı hukuk mücadelesi başlattı. Kuşadası Belediyesi, yöneticileri ve çalışanları ile ilgili iftira niteliği taşıyan yayın yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Kuşadası Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından bazı yayın organlarında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve belediye kadroları ile ilgili çıkan asılsız haberlerle ilgili olarak 10 ayrı suç duyurusunda bulunuldu. Başkan Ömer Günel, bazı çevrelerce bilinçli bir biçimde kamuoyunu yanıltmaya yönelik yayın yapıldığına dikkat çekerek "Halkın bilgi alma özgürlüğünün sonuna kadar destekçisiyiz. Ancak basın meslek ilkelerine göre, haber metinlerinde kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez. Gerek şahsıma, gerekse de başkanlığını yaptığım kuruma ve çalışma arkadaşlarıma yönelik olarak iftira niteliği taşıyan yalan haberler yapan kişilerle ilgili olarak gerekli yasal süreci başlatmış bulunmaktayız. Konunun sonuna kadar takipçisi olacak, kimsenin çalışmalarımızı ve başarılarımızı karalamasına izin vermeyeceğiz" dedi. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi yalan haberleri yargıya taşıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İşte yeni kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın görevleri
İşte yeni kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın görevleri
Kimliği belirsiz bir kişinin Türk bayrağına yaptığı çirkin saldırı kamerada
Kimliği belirsiz bir kişinin Türk bayrağına yaptığı çirkin saldırı kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Nikos Dendias Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Şeyma Subaşı Toprak Sergen Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kuşadası Belediyesi yalan haberleri yargıya taşıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 18:50:20. #1.15#

title