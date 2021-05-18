Kuşadası Belediyesi yalan haberleri yargıya taşıyor
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Kuşadası Belediyesi yalan haberleri yargıya taşıyor

Kuşadası Belediyesi yalan haberleri yargıya taşıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuşadası Belediyesi, gerçek dışı iddialarla kurum, çalışanlar ve belediye ile iş yapan firmalar ile ilgili olumsuz algı oluşturmaya yönelik yayın yapan kişilere karşı hukuk mücadelesi başlattı.

Kuşadası Belediyesi, gerçek dışı iddialarla kurum, çalışanlar ve belediye ile iş yapan firmalar ile ilgili olumsuz algı oluşturmaya yönelik yayın yapan kişilere karşı hukuk mücadelesi başlattı. Kuşadası Belediyesi, yöneticileri ve çalışanları ile ilgili iftira niteliği taşıyan yayın yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Kuşadası Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından bazı yayın organlarında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve belediye kadroları ile ilgili çıkan asılsız haberlerle ilgili olarak 14 ayrı suç duyurusunda bulunuldu. Başkan Ömer Günel, bazı çevrelerce bilinçli bir biçimde kamuoyunu yanıltmaya yönelik yayın yapıldığına dikkat çekerek "Halkın bilgi alma özgürlüğünün sonuna kadar destekçisiyiz. Ancak basın meslek ilkelerine göre, haber metinlerinde kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez. Gerek şahsıma, gerekse de başkanlığını yaptığım kuruma ve çalışma arkadaşlarıma yönelik olarak iftira niteliği taşıyan yalan haberler yapan kişilerle ilgili olarak gerekli yasal süreçlerini başlatmış bulunmaktayız. Bu konuda asla taviz vermeyeceğiz. Yapılan yayınlar eleştiri çizgisini aşmaktadır. Bu konuda yerel yada bölgesel yayın yapan gerek internet haber siteleri gerekse yazılı basın kurumları içinde art niyetli algı operasyonlarına kim alet oluyorsa hukuk önünde cevap verecektir. Konunun sonuna kadar takipçisi olacak, kimsenin çalışmalarımızı ve başarılarımızı karalamasına izin vermeyeceğiz" dedi. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi yalan haberleri yargıya taşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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