Kuşadası Belediyesi Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi kuruldu

05.11.2019 10:11

Kuşadası Belediyesi bünyesinde "Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi" kuruldu. 14 Kasım tarihinde açılışı yapılacak olan merkez aracılığıyla kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşları ile iş birliği içerisinde projeler geliştirilmesi ve AB fonlarından etkin bir biçimde yararlanılması hedefleniyor.



Kuşadası Belediyesi, uluslararası ilişkiler alanında önemli bir adım atarak Uluslararası İlişkiler ve AB Ofisi kurdu. Ülkelerin yerel yönetimleriyle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla program ve projeler yürütme, ülkeler arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi için çalışmalar yapma, kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşları ile iş birliği içerisinde projeler geliştirme ve AB fonlarından etkin bir biçimde yararlanma hedefleri ile kurulan Kuşadası Belediyesi Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi, 14 Kasım'da açılacak.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Kuşadası açısından uluslararası alanda kurulacak ilişkilerin önemine dikkat çekerek Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi'nin çok önemli bir ihtiyacı gidereceğini ifade etti. Çağımızda "yönetim" kavramı yerine "yönetişim" kavramının ön plana çıkmaya başladığını belirten Başkan Ömer Günel, "Bu merkezimizin kuruluş amacı Kuşadası'nda bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler, meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği içerisinde proje üretmek ve yaşama geçirmektir. Merkez tarafından sunulacak hizmetlerde, kamu kurumları, yerel yönetim, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız ile yönetişim anlayışı içerisinde çalışmak temel ilke olarak benimsenmiştir. Yapılacak proje ve çalışmalarla aynı zamanda kardeş şehir ilişkileri ve uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi de amaçlanıyor" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA