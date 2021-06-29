Kuşadası Belediyesi TKB toplantısına katıldı
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Kuşadası Belediyesi TKB toplantısına katıldı

Kuşadası Belediyesi TKB toplantısına katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Tarihi Kentler Birliği (TKB) 2021 yılı Meclis Olağan 1. Toplantısı İstanbul Pendik'te gerçekleşti.

Tarihi Kentler Birliği (TKB) 2021 yılı Meclis Olağan 1. Toplantısı İstanbul Pendik'te gerçekleşti. Türkiye'nin farklı şehirlerinden belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin katılımı ile düzenlenen toplantıya Kuşadası Belediyesi'ni temsilen Kuşadası Kent Estetik Kurulu ve Belediye Meclis Üyesi Mimar Ali Genç ile Kentsel Dönüşüm Müdürü Edip Adanalı katıldı.

Pendik'te gerçekleştirilen Tarihi Kentler Birliği 2021 yılı Meclis Olağan 1. Toplantısı, Türkiye'nin farklı şehirlerinden belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Tarihi kentler ve müzelerin öneminin vurgulandığı toplantıda ayrıca başkanlık seçimi de yapıldı. Düzenlenen seçimde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör bir kez daha Tarihi Kentler Birliği başkanlığına seçildi. Tarihi Kentler Birliği'nin önemine dikkat çeken Başkan Güngör, "Çünkü her şehrimizin kendine özgü tarihi ve kültürel mirası var. Bunları korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için gayretle çalışıyoruz" dedi. Meclis çalışmaları sonrası 'Müze Özendirme Yarışması Ödülleri' de sahipleriyle buluştu.

Toplantı ile ilgili bilgi veren Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Ali Genç, kentlerin tarihi ve kültürel değerlerini korumak için çalışma yürüten Tarihi Kentler Birliği tarafından yaşama geçirilen çalışmaların çok değerli olduğunu belirterek "Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel adına, yeni birlik yönetimini kutluyor ve başarılar diliyorum. Kuşadası Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de gerek TKB, gerekse de üye belediyeler tarafından yaşama geçirilen ilham verici çalışmaları yakından izlemeye ve kentimizin değerlerini korumaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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