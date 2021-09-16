Kuşadası Belediyesi sorunları gideriyor

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Soğucak Mahallesi'nde yer alan sitelerde incelemelerde bulundu. Site sakinleri ve yöneticileri ile bir araya gelen Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalar sayesinde yazlık nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki alt ve üst yapı sorunlarının hızla giderildiğini belirtti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in hizmet ekibi, kentin farklı bölgelerine yaptıkları alan gezilerini sürdürüyor. Kuşadası'nın her mahallesini ve sokağını karış karış dolaşan belediye başkan yardımcıları, gerçekleştirdikleri ziyaretlerde vatandaşların sorun ve önerilerini dinleyerek çözüm yolları arıyor. Son olarak Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Soğucak Mahallesi'nde bulunan siteler bölgesini ziyaret etti.

Güvercin Masa gezici ekibinin de eşlik ettiği ziyarette Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Üçgözler, Aydın Tur, Deniz Tur, Alinda, Sedir ve Eda Tur sitelerinin yöneticileri ile bir toplantı yaptı. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda site yöneticileri Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'a taleplerini iletti. Güvercin Masa gezici ekibi de oluşturduğu talep formlarını anında ilgili birimlere iletti. Site yöneticileri Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'a kendileriyle çok yakından ilgilendiği için teşekkür etti.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, "Öncelikle sizlere Belediye Başkanımız Ömer Günel'in selamlarını iletmek istiyorum. Başkanımız yaz aylarında nüfus artışının yaşandığı bölgelerle yakından ilgileniyor. Meydana gelen aksaklıkların bir an önce giderilmesi için büyük çaba sarf ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri Aydın Büyükşehir Belediyesi ile uyum içerisinde çalıştığımız için kentimize ciddi yatırımlar yaptık. Son olarak Sedir Sitesi'nin önünden geçen yolu yeniledik. Bölgedeki yatırımlarımız aralıksız devam edecek" dedi.

Öte yandan Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Sedir Sitesi çevresinde başlatılan yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Ekipler çok kısa süre içerisinde zemin iyileştirme işlemini bitirdikleri yollara toplam 4 bin metrekare kilit parke taşı döşedi. Çalışmaların ilerleyen günlerde yaz nüfusunun yoğun olduğu diğer bölgelerde de devam edeceği ifade edildi. - AYDIN