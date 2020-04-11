Kuşadası Belediyesi sokağa çıkamayan vatandaşlar için seferber oldu
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Kuşadası Belediyesi sokağa çıkamayan vatandaşlar için seferber oldu

Kuşadası Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu.

11.04.2020 19:41 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:41
Kuşadası Belediyesi sokağa çıkamayan vatandaşlar için seferber oldu

Kuşadası Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu. Başkan Ömer Günel yaptığı açıklamada vatandaşlardan endişe etmemelerini istedi.

Kuşadası Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın 11-12 Nisan tarihlerinde 31 Büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan etmesiyle beraber kentte yaşayan vatandaşların temel ihtiyaçlarını gidermek için seferberlik başlattı. Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçedeki unlu mamul imalatı yapan fırınlarla koordineli bir şekilde kent sakinlerinin ekmek taleplerini karşılamak için çalışmaya başladı. Zabıta personeli, kendilerine iletilen temel ihtiyaç siparişlerini işletmelerle paylaşarak yurttaşların sokağa çıkma yasağı sürecinde yaşayabilecekleri mağduriyeti en asgari seviyeye indirmeyi hedefliyor. Ayrıca Güvercin Masa birimine bağlı olarak çalışan ekipler kendilerine telefon ve sosyal medya aracılığıyla ulaşan vatandaşların ilaç ve benzeri ihtiyaçlarını faturalarıyla birlikte kapılarına kadar götürüyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli ise mahalleleri dolaşarak 65 yaş üzeri olan ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilere sıcak çorba dağıtmaya devam ediyor.

"HER ZAMAN YANINIZDAYIZ"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sokağa çıkma yasağı sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için görev başında olacaklarını belirterek "İçişleri Bakanlığı tarafından 12 Nisan Pazar günü, saat: 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Salgına karşı tedbir amaçlı alınan iki günlük sokağa çıkma yasağı sizleri endişelendirmesin. Kuşadası Belediyesi olarak, bu süreçte de yanınızda olacak, temel ihtiyaçlarınızı karşılamak için çalışacağız. Kentimizdeki fırıncılar, mobil araçları ile mahalle mahalle dolaşarak ekmek satışlarını gerçekleştirecektir. Bizler de bu süreçte kentimizdeki fırıncılar ile iş birliği içerisinde olacak, tüm belediye ve anons araçlarımızı aktif olarak fırıncıların yetişemediği yerlerde kullanacağız. Vatandaşlarımızın diğer acil ihtiyaçları için ( eczane vb.) Güvercin Masa hizmetinizde olacak. 444 71 14 nolu çağrı merkezimiz, 0552 460 40 40 numaralı Whatsapp hattımızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Siz evde kalın, bizler her zaman sizin yanınızdayız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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