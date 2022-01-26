Kuşadası Belediyesi soğuk havada can dostlarını unutmadı

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediyesi, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte sokak hayvanlarının barınma, beslenme ve su ihtiyaçlarını sağlamaya yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda kedi ve köpek evlerinin bakımı yapılarak sayıları artırıldı. Kentin farklı noktalarına can dostlar için mama ve su takviyesinde bulunuldu.

Sokak hayvanlarını kent yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak gören Kuşadası Belediyesi, soğuk hava koşulları nedeniyle beslenme ve barınmada zorluk çeken can dostları unutmadı. Bu kapsamda harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin farklı noktalarına yerleştirilen kedi evi ile köpek evlerinin bakımı yapılarak sayısı artırıldı. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ise park ve yeşil alanlar başta olmak üzere sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu yerlere ve beslenme ünitelerine yüksek kalorili mama ve su takviyesi yaptı.

Kuşadası'nda yaşayan tüm canlara karşı sorumlu olduklarını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, "Can dostlarımızı korumak ve yaşamlarını kolaylaştırmakla yükümlüyüz. Özellikle havaların iyiden iyiye soğumaya başladığı bugünlerde sokak hayvanlarını kaderlerine terk edemeyiz. Ekiplerimiz düzenli olarak mama ve su takviyesi yapmaya devam edecek. Ayrıca duyarlı hemşehrilerimiz de sokak hayvanlarının beslenmesine destek olabilir" diye konuştu. - AYDIN