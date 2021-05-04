Kuşadası Belediyesi sağlıksız gıdaya geçit vermiyor
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Kuşadası Belediyesi sağlıksız gıdaya geçit vermiyor

Kuşadası Belediyesi sağlıksız gıdaya geçit vermiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Halk sağlığını tehdit eden uygulamaların önüne geçmek amacıyla denetimlerini kesintisiz sürdüren Kuşadası Belediyesi, 2021 yılının ilk 4 ayında unlu mamul üretimi yapan işletmelere yönelik 59 denetim gerçekleştirdi.

Halk sağlığını tehdit eden uygulamaların önüne geçmek amacıyla denetimlerini kesintisiz sürdüren Kuşadası Belediyesi, 2021 yılının ilk 4 ayında unlu mamul üretimi yapan işletmelere yönelik 59 denetim gerçekleştirdi. Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde görevli gıda mühendisleri eşliğinde yapılan denetimlerde toplam 17 bin 108 TL'lik cezai işlem uygulandı.

Kuşadası Belediyesi, halk sağlığını riske atacak hijyen dışı ve sağlıksız uygulamalara engel olmak için yaptığı denetimleri aralıksız sürdürüyor. Son 4 ay içerisinde unlu mamul üretimi yapan fırınlara yönelik 59 denetim gerçekleştiren Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Zabıta İdari Yaptırım Yönetmeliği'nin 49'uncu maddesi uyarınca toplam 17 bin 108 TL'lik 40 adet cezai işlem uyguladı. Unlu mamul üretimi yapan işletmelerin imalathane bölümlerinin, un depolarının ve üretim malzemelerinin hijyen kurallarına uygun olup olmadığı denetlenirken gramaj kontrolü de yapıldı. Yapılan denetimlerde son tüketim tarihi geçmiş, etiket bilgileri tam olmayan ve saklama koşullarına uymayan 262 bin 784 kilogram gıda maddesine el konularak imha edilmek üzere Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne gönderildi.

"Tüm çabamız halk sağlığını korumak"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, hijyen kurallarına uymayarak halk sağlığını tehdit eden hiçbir işletmeye müsemma göstermeyeceklerini belirterek "Kuşadası Belediyesi olarak tüm çabamız halk sağlığını korumaya yönelik. Gerek Sağlık İşleri Müdürlüğümüze gerekse de Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizin gıda üretimi yapan işletmelere yaptığı periyodik denetimler devam edecek. Kentimizde sağlıksız gıdaya geçit vermeyeceğiz" dedi. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi sağlıksız gıdaya geçit vermiyor
Kuşadası Belediyesi sağlıksız gıdaya geçit vermiyor
Kuşadası Belediyesi sağlıksız gıdaya geçit vermiyor
Kuşadası Belediyesi sağlıksız gıdaya geçit vermiyor
Kuşadası Belediyesi sağlıksız gıdaya geçit vermiyor
Kuşadası Belediyesi sağlıksız gıdaya geçit vermiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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