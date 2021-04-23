Kuşadası Belediyesi Ramazan yardımlarına devam ediyor
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Kuşadası Belediyesi Ramazan yardımlarına devam ediyor

Kuşadası Belediyesi Ramazan yardımlarına devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü, çalışmalarını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da sürdürdü.

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü, çalışmalarını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da sürdürdü. Ekipler yardımlaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan ayı nedeniyle hazırlanan gıda yardımı paketlerini 795 ihtiyaç sahibi vatandaşın evine ulaştırdı.

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı nedeniyle gıda yardımı paketi dağıtımına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da devam etti. Çalışmalarını Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak'ta sürdüren ekipler, gıda paketlerinin yanında çocuklara Türk Bayrağı hediye ederek bayramlarını kutladı. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle bayramı evlerinde geçiren çocuklar, balkon ve camlarını Kuşadası Belediyesi'nin armağan ettiği Türk bayrakları ile donattı.

"Gıda paketleri iki bin aileye ulaştırıldı"

Sosyal belediyecilik alanında yürüttüğü çalışmalarla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, Ramazan ayının başladığı günden bugüne kadar toplam 2 bin aileye gıda paketi ulaştırdı. Kentte yaşayan hayırsever vatandaşların destekleriyle hazırlanan 2 bin gıda paketi daha kentte yaşayan ihtiyaç sahibi aileye teslim edilecek. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi Ramazan yardımlarına devam ediyor
Kuşadası Belediyesi Ramazan yardımlarına devam ediyor
Kuşadası Belediyesi Ramazan yardımlarına devam ediyor
Kuşadası Belediyesi Ramazan yardımlarına devam ediyor
Kuşadası Belediyesi Ramazan yardımlarına devam ediyor
Kuşadası Belediyesi Ramazan yardımlarına devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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