Kuşadası Belediyesi okulları yeni eğitim yılına hazırlıyor

Kuşadası Belediyesi okulları yeni eğitim yılına hazırlıyor Kuşadası Belediyesi, kentteki okulları 6 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitim dönemine hazırlamak için çalışmalara başladı.

Kuşadası Belediyesi okulları yeni eğitim yılına hazırlıyor

AYDIN - Kuşadası Belediyesi, kentteki okulları 6 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitim dönemine hazırlamak için çalışmalara başladı. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Korona virüs pandemisi nedeniyle uzun süre kapalı kalan okulların bahçelerinde ot biçme, ağaç budama ve peyzaj çalışması yürütüyor.

Tüm Türkiye'de 2021-2022 eğitim-öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Kuşadası Belediyesi kentteki okulları koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süre yüz yüze eğitim alamayan öğrenciler için hazır hale getirmek için kolları sıvadı. Okulların bahçelerinde oluşan yabani otları biçerek ağaçları budayan Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdülüğü'ne bağlı ekipler, okul bahçelerinde bulunan oyun gruplarının ve bankların bakımını da yapıyor. Ekipler, çalışmalarını son olarak Camiatik Mahallesi'ndeki 7 Eylül İlkokulu, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Ada Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Camikebir Mahallesi'ndeki Çakabey Ortaokulu'nun bahçelerinde sürdürdü.

"Her şey çocuklarımız için"

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, "Kuşadası Belediyesi olarak eğitime destek olmaya devam ediyoruz. Pandemi nedeniyle uzun süre okullarından ayrı kalan çocuklarımızın eğitimlerine en iyi şekilde devam etmeleri için çalışıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz okullarımızda çevre temizliğine başladı. Çalışmalar yaklaşık 10 gün boyunca devam edecek. 6 Eylül'e kadar kentimizdeki tüm okullarda çalışma yürüteceğiz. Her şey geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen