Kuşadası Belediyesi okulları yeni eğitim yılına hazırlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuşadası Belediyesi okulları yeni eğitim yılına hazırlıyor

İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen - Haberler | Yerel

Kuşadası Belediyesi okulları yeni eğitim yılına hazırlıyor Kuşadası Belediyesi, kentteki okulları 6 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitim dönemine hazırlamak için çalışmalara başladı.

Kuşadası Belediyesi okulları yeni eğitim yılına hazırlıyor

AYDIN - Kuşadası Belediyesi, kentteki okulları 6 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitim dönemine hazırlamak için çalışmalara başladı. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Korona virüs pandemisi nedeniyle uzun süre kapalı kalan okulların bahçelerinde ot biçme, ağaç budama ve peyzaj çalışması yürütüyor.

Tüm Türkiye'de 2021-2022 eğitim-öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Kuşadası Belediyesi kentteki okulları koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süre yüz yüze eğitim alamayan öğrenciler için hazır hale getirmek için kolları sıvadı. Okulların bahçelerinde oluşan yabani otları biçerek ağaçları budayan Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdülüğü'ne bağlı ekipler, okul bahçelerinde bulunan oyun gruplarının ve bankların bakımını da yapıyor. Ekipler, çalışmalarını son olarak Camiatik Mahallesi'ndeki 7 Eylül İlkokulu, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Ada Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Camikebir Mahallesi'ndeki Çakabey Ortaokulu'nun bahçelerinde sürdürdü.

"Her şey çocuklarımız için"

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, "Kuşadası Belediyesi olarak eğitime destek olmaya devam ediyoruz. Pandemi nedeniyle uzun süre okullarından ayrı kalan çocuklarımızın eğitimlerine en iyi şekilde devam etmeleri için çalışıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz okullarımızda çevre temizliğine başladı. Çalışmalar yaklaşık 10 gün boyunca devam edecek. 6 Eylül'e kadar kentimizdeki tüm okullarda çalışma yürüteceğiz. Her şey geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için" dedi.

Kuşadası Belediyesi okulları yeni eğitim yılına hazırlıyor
Kuşadası Belediyesi okulları yeni eğitim yılına hazırlıyor
Kuşadası Belediyesi okulları yeni eğitim yılına hazırlıyor
Kuşadası Belediyesi okulları yeni eğitim yılına hazırlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Zeynep Gül Yılmaz Ali Mahir Başarır
Magazin Alişan Sibel Can Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Muslera Arda Turan Erol Bulut Burak Elmas Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kuşadası Belediyesi okulları yeni eğitim yılına hazırlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 11:13:09. #1.15#

title