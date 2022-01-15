Kuşadası Belediyesi'nin "kara kış desteği" sürüyor

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere soba, yakacak ve gıda paketi desteğinde bulunmaya devam ediyor.

"Dışarıda Kara Kış, Kuşadası'nda Dayanışma Var" sloganı ile başlatılan proje kapsamında ekonomik olarak zor günler geçiren hemşehrilerini yalnız bırakmayan Kuşadası Belediyesi, her fırsatta ihtiyaç sahibi ailelerin kapısını çalarak destek oluyor.

Kentte yaşayan ihtiyaç sahiplerine eğitim desteği, barınma ve ev eşyası gibi birçok farklı alanda yardımlarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, soğukların kendisini iyiden iyiye hissettirdiği bugünlerde sosyal yardımlarına hız verdi. 4446114 numaralı Kara Kış Destek Hattı'na ve Güvercin Masa'ya yapılan başvuruların ardından gerçekleştirilen sosyal inceleme neticesinde ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen kişi ve ailelere gıda ve yakacak desteğinde bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin son adresi İkiçeşmelik ve Hacıfeyzullah mahalleleri oldu. Evlerine ulaştırılan soba, kömür ve gıda paketlerini teslim alan Kuşadalılar, Başkan Ömer Günel'e teşekkürlerini iletti.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, havaların soğumasıyla birlikte yaklaşık 3 bin ihtiyaç sahibine 600 ton kömür, 78 aileye ise soba desteğinde bulunulduğunu belirterek "Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze gelen başvuruları inceledikten sonra ihtiyaç sahibi olduğunu belirlediğimiz hemşehrilerimize yönelik yardımlarımız aralıksız sürüyor. Bu kapsamda kış aylarında daha çok kömür ve soba dağıtımına ağırlık verdik. Ayrıca gıda paketi dağıtımlarımız da devam ediyor. Hiçbir hemşehrimizin kendisini yalnız ve çaresiz hissetmesine izin vermeyeceğiz" dedi. - AYDIN