Kuşadası Belediyesi'nin bayan zabıtasından engelli vatandaşa anlamlı yardım
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Kuşadası Belediyesi'nin bayan zabıtasından engelli vatandaşa anlamlı yardım

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri engelli vatandaşlarla yakından ilgilenmeye devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi'nin bayan zabıtasından engelli vatandaşa anlamlı yardım
17.09.2020 13:15 | Son Güncelleme: 17.09.2020 13:18

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri engelli vatandaşlarla yakından ilgilenmeye devam ediyor. Son olarak İsmet İnönü Bulvarı'nda görev yapan Hasret İnce isimli zabıta personeli ilçeye turistik amaçla gelen işitme engelli bir vatandaşa yardım elini uzattı.

Kuşadası Belediyesi, kentteki engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Daha önce Kuşadası Kent Konseyi Engelliler Meclisi ile yaşama geçirdiği birçok projeyle vatandaşların takdirini toplayan Kuşadası Belediyesi'nde bu kez de zabıta müdürlüğü personeli Hasret İnce, Ankara'dan Kuşadası'na turistik amaçla gelen işitme engelli bir vatandaşın yardımına koştu.

İnönü Bulvarı'nda görev yaptığı sırada üzerinde engelli ibaresi bulunmayan bir otomobilin engelli park yerine yanaştığını gören Hasret İnce, sürücü Sinan Kaya'yı uyardı. İşitme engelli Kaya, otomobilini park ettikten sonra İnce'nin yanına giderek işaret diliyle kendisini duymadığını anlattı. Engelli kartını zabıta personeli İnce'ye gösteren Kaya, Kuşadası'nda işaret dilini bilen bir zabıtayla karşılaşmış olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Hasret İnce ise kiralık otomobile trafik polisleri tarafından ceza kesilmemesi için Kaya'nın engelli kartının fotoğrafını çekti.

"Daima yardıma hazırız, her zaman vatandaşın emrindeyiz"

Kuşadası Belediyesi'nin kentte yaşayan ve ziyarete gelen vatandaşlara her konuda yardımcı olmak için zabıta personelini gerekli bütün eğitimlerden geçirdiğini belirten Hasret İnce, "Engelli bir vatandaşa yardımcı olduğum için çok mutluyum. İşitme engelli misafirimiz Sinan Kaya, bana Kuşadası'nda işaret dili bilen zabıtalar görev yaptığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel de engelli bireylerin Kuşadası'nda sorunsuz bir şekilde yaşamaları konusunda çok hassas. Zabıta Müdürlüğü personeli olarak engellilere yardıma daima hazırız" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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