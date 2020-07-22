Kuşadası Belediyesi'ne kadın eli değdi
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Kuşadası Belediyesi'ne kadın eli değdi

"Kadınların elinin değdiği her yerin güzelleşeceğine" inanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 22 müdürlüğün 10'unu kadınlara emanet etti.

Kuşadası Belediyesi'ne kadın eli değdi
22.07.2020 09:31 | Son Güncelleme: 22.07.2020 09:35

"Kadınların elinin değdiği her yerin güzelleşeceğine" inanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 22 müdürlüğün 10'unu kadınlara emanet etti. "Kadın işi", "erkek işi" gibi bir ayrımın çağ dışı olduğu düşüncesinden hareketle sahada çalışmayı gerektiren operasyonel birimlerin başına da kadın yöneticileri getiren Başkan Ömer Günel "Kadın bakış açısının kentimize büyük bir değer katacağına inanıyorum" dedi.

22 müdürlüğe sahip olan Kuşadası Belediyesi'nde 10 müdürlük kadınlar tarafından yönetiliyor. Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından hızlı bir değişim sürecine giren Kuşadası Belediyesi'nde; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kadriye Balıkçı, Dış İlişkiler Müdürlüğü Özge Önderoğlu Akkuyu, Fen İşleri Müdürlüğü Fatma Çanakçı, Hukuk İşleri Müdürlüğü Huri Yürekli, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Gülden Güllüdağ, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sibel Filiz Sirer, Mali Hizmetler Müdürlüğü Pınar Ühelge, Temizlik İşleri Müdürlüğü Ceylan Sarıgöl, Sağlık İşleri Müdürlüğü Selma Uzun, Yazı İşleri Müdürlüğü ise Vildan Akol tarafından yönetiliyor.

Kuşadası'na kadın bakış açısı

2019 yılında kurulan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kadriye Balıkçı'nın sorumluluğunda başarılı bir performans sergiliyor. Basın-Yayın, Sosyal Medya ve Güvercin Masa birimlerinden oluşan müdürlük, basın kuruluşları ile sağlıklı iletişimin sağlanması, belediye faaliyetleri ile ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve Güvercin Masa aracılığıyla vatandaşlar ile belediye arasında sağlıklı iletişimin sağlanması görevlerini başarıyla yerine getiriyor.

Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından bir turizm kenti için büyük önem taşıyan uluslararası ilişkilerin profesyonel bir bakış açısı ile yürütülmesini sağlama ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği içerisinde projeler geliştirme hedefi ile kurulan Dış İlişkiler Müdürlüğü, Özge Önderoğlu Akkuyu tarafından yönetiliyor. Genç ve dinamik bir kadroya sahip olan müdürlük, kısa süre içerisinde kentte faaliyet gösteren STK'larla iletişim kurarak geliştirdiği ve katkı sunduğu projeler ile dikkat çekiyor. İlçe sınırları içerisinde belediyenin sorumluluğunda bulunan yol, yapım, bakım ve onarım işleri başta olmak üzere belediye tarafından yapılan tüm inşaat faaliyetlerini yürüten ve sahada aktif olarak çalışmayı gerektiren Fen İşleri Müdürlüğü, Fatma Çanakçı tarafından yönetiliyor. Türkmen Mahallesi'nin yenilenmesi çalışmaları ve "tek yön uygulaması" kapsamında yol ve kaldırımlarda yapılan düzenlemeler başta olmak üzere kent genelinde yürüttüğü çalışmalarla vatandaşların takdirini kazanan Fen İşleri Müdürlüğü, eş zamanlı olarak farklı mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. Kuşadası Belediyesi'ni hukuksal alanda temsil etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini savunmak, müdürlüklerin yürütmekte oldukları iş ve işlemler sırasında karşılaştıkları hukuksal sorunlar karşısında yazılı ve sözlü görüş bildirmek görevlerini yürüten Hukuk İşleri Müdürlüğü, Huri Yürekli tarafından yönetiliyor.

Kültür ve sanat faaliyetlerine büyük önem veren ve düzenlediği birbirinden kaliteli etkinlikler ile adından söz ettiren Kuşadası Belediyesi'nin ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Gülden Güllüdağ'ın yönetiminde başarılı işlere imza atıyor. Müdürlük tarafından düzenlenen etkinlik ve festivaller kente büyük renk katarken tanıtıma da önemli bir katkı sunuyor. Çalışmalarını "Daha Yeşil bir Kuşadası" hedefi ile yürüten Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Sibel Filiz Sirer'in yönetiminde bir yandan mevcut park ve yeşil alanların bakım ve onarımını kesintisiz olarak sürdürürken bir yandan da kente yeni yeşil alanlar kazandırmak için çalışıyor. Son bir yıl içerisinde 10 yeni parkın yapımını tamamlayan müdürlük, gerçekleştirdiği modern peyzaj tasarımları, temalı park projeleri ve sokak hayvanları için yürüttüğü çalışmalar ile ön plana çıkıyor. Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak başta olmak üzere belediyen tüm gelir ve giderlerini kontrol eden Mali Hizmetler Müdürlüğü, Pınar Ühelge'nin sorumluluğunda başarılı bir biçimde yönetiliyor. Belediye sınırları içerisindeki çöp toplama, taşıma, cadde ve sokakların temizliğinin sağlanması görevlerini yürüten Temizlik İşleri Müdürlüğü, Ceylan Sarıgöl'ün yönetiminde eksiksiz olarak yerine getirdiği rutin faaliyetlerinin yanı sıra vektörel mücadele, geri dönüşüm çalışmaları ve toplumda çevre bilinci oluşturmaya yönelik geliştirdiği projelerle de fark yaratıyor. Kuşadası Belediyesi'nin toplum, çevre ve personel sağlığını korumaya yönelik çalışmalar ile sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu sağlamak amacıyla yürüttüğü faaliyetleri yerine getiren Sağlık İşleri Müdürlüğü Selma Uzun tarafından yönetiliyor. Hasta ve yaralı sokak hayvanlarına acil müdahalede bulunmak amacıyla yaşama geçirilen Haybulans hizmetini 7/24 esasına göre yürüten müdürlük, koronavirüs pandemisi sürecinde yürüttüğü başarılı calışmalarla ön plana çıkıyor. Kuşadası Belediyesi'nin tüm evrak akışının düzenlenmesi, arşivlenmesi, meclis ve encümen kararlarının yazılması görevlerini yerine getiren Yazı İşleri Müdürlüğü, Vildan Akol tarafından büyük bir özen ve titizlik içerisinde yönetiliyor.

Kadın işi, erkek işi ayrımı çağ dışıdır

Başkan Ömer Günel, eşit ve özgür bireyler olarak yaşamın her alanında var olan kadınların yönetim ve karar mekanizmaları içerisinde daha fazla yer almaları gerektiğine dikkat çekerek "kadın işi", "erkek işi" gibi bir ayrımın çağ dışı olduğunu söyledi. Kadınların her alanda kendilerini ispatladıklarını, en zorlu işlerin üstesinden gelebilecek güce ve yeteneğe sahip olduklarını ifade eden Başkan Ömer Günel "Kadınlar sahip oldukları bakış açısı, estetik algısı, üretkenlikleri, çalışkanlıkları ve detaylara hakim olabilme yetenekleri ile yöneticilik için gereken pek çok olumlu özelliğe sahip. Daha modern ve estetik bir kent yaratma hedefi ile çıktığımız bu yolda kadın bakış açısını çok önemsiyor ve bu bakış açısının hizmetlerimizin kalitesini artırarak kentimize büyük bir değer katacağına inanıyoruz. Kadınların yönetim alanında da ne kadar başarılı olduklarını ortaya koyan tüm yönetici çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Enerjileri bizlere güç katıyor" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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