Kuşadası Belediyesi'nden yılbaşında görev yapan kamu çalışanlarına ziyaret - Haberler
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Kuşadası Belediyesi'nden yılbaşında görev yapan kamu çalışanlarına ziyaret

Kuşadası Belediyesi'nden yılbaşında görev yapan kamu çalışanlarına ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kuşadası Belediyesi, kentte 2022 yılının huzur ve güven ortamı içinde karşılanması için nöbetçi olan kamu çalışanlarını unutmadı.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediyesi, kentte 2022 yılının huzur ve güven ortamı içinde karşılanması için nöbetçi olan kamu çalışanlarını unutmadı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda, yılbaşı dolayısıyla otellerin doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Bu kapsamda kentte güvenlik önlemleri en üst seviye çıkarıldı. Kuşadası Belediyesi, yılbaşı günü, gecesi ve sonrasının sağlık, huzur ve güven ortamı içinde karşılanması için sabahın ilk ışıklarına kadar nöbet tutacak olan kamu personelini unutmadı. Güvercin Masa Gezici ekibi polis, jandarma, zabıta, itfaiye ve sağlık görevlilerini ziyaret etti. Çalışanlara hediyeler veren gezici ekip, Belediye Başkanı Ömer Günel adına yeni yıllarını kutladı. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi'nden yılbaşında görev yapan kamu çalışanlarına ziyaret

Kuşadası Belediyesi'nden yılbaşında görev yapan kamu çalışanlarına ziyaret

Kuşadası Belediyesi'nden yılbaşında görev yapan kamu çalışanlarına ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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