Kuşadası Belediyesi'nden tam kapanmada dayanışma örneği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuşadası Belediyesi'nden tam kapanmada dayanışma örneği

Kuşadası Belediyesi'nden tam kapanmada dayanışma örneği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kuşadası Belediyesi, tam kapanma döneminde bir birlerinden ayrı kalan aile bireyleri ve akrabalar arasında bir dayanışma köprüsü kurdu.

Kuşadası Belediyesi, tam kapanma döneminde bir birlerinden ayrı kalan aile bireyleri ve akrabalar arasında bir dayanışma köprüsü kurdu. Güvercin Masa birimine bağlı gezici ekipler evlerinden çıkamayan vatandaşların hazırladığı yemekleri iftar vakitlerinde sevdiklerine ihtiyaç sahibi Kuşadalılara ulaştırıyor.

Kuşadası Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminde vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda belediye ekipleri dışarıya çıkamayan Kuşadalıların temel gıda ve raporlu ilaç gibi ihtiyaçlarını temin ederek evlerine kadar ulaştırıyor. Güvercin Masa birimi gezici ekibi ise vatandaşların evlerinde hazırladıkları yemekleri tam kapanma nedeniyle göremedikleri aile bireyleri, akrabaları ve sevdiklerine ulaştırmak için teslim alıyor. Yiyecekler iftar vaktinden önce verilen adrese ulaştırılıyor. Ayrıca bazı hayırseverler tarafından temin edilen ve hazırlanan yiyecekler de ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor. Hizmetten faydalanmak isteyenler taleplerini 444 71 14 numaralı Güvercin Masa çağrı merkezi ile 0552 460 40 40 numaralı Whatsapp hattına iletebilirler.

"Süreci hep birlikte aşacağız"

Tam kapanma döneminde vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için çalışmaya devam ettiklerini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Ramazan ayı paylaşmanın ve dayanışmanın ayıdır. Biz de bu nedenle tam kapanmanın gölgesinde geçirdiğimiz bu güzel ayı tüm vatandaşlarımızla dayanışma içerisinde yaşıyoruz. Ailecek iftar masalarında buluşamadığımız bugünlerde vatandaşlarımızın hazırladığı yemekleri sevdiklerine ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bu zorlu süreci hep birlikte aşacağız" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi'nden tam kapanmada dayanışma örneği
Kuşadası Belediyesi'nden tam kapanmada dayanışma örneği
Kuşadası Belediyesi'nden tam kapanmada dayanışma örneği
Kuşadası Belediyesi'nden tam kapanmada dayanışma örneği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Endonezya'da Covid-19 test çubuklarının yıkanıp tekrar kullanıldığı ortaya çıktı
Endonezya'da Covid-19 test çubuklarının yıkanıp tekrar kullanıldığı ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Müge Anlı Cansu Dere Burak Sergen
Spor Salih Uçan Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Töre Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kuşadası Belediyesi'nden tam kapanmada dayanışma örneği - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 16:41:04. #1.15#

title