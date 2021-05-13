Kuşadası Belediyesi'nden Ramazan Bayramı sürprizi
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Kuşadası Belediyesi'nden Ramazan Bayramı sürprizi

İhlas Haber Ajansı / İSMAİL ÜMİT DİLŞEN - Haberler | Yerel

Kuşadası Belediyesi'nden Ramazan Bayramı sürprizi Türkiye'de Ramazan Bayramı korona virüs salgını nedeniyle bu yıl evlerde kutlanırken, Kuşadası Belediyesi kent sakinleri ile çocukların bayram coşkusunu doyasıya yaşayabilmesi için özel bir etkinlik düzenledi.

Kuşadası Belediyesi'nden Ramazan Bayramı sürprizi

AYDIN - Türkiye'de Ramazan Bayramı korona virüs salgını nedeniyle bu yıl evlerde kutlanırken, Kuşadası Belediyesi kent sakinleri ile çocukların bayram coşkusunu doyasıya yaşayabilmesi için özel bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, tiyatro sanatçıları balon ve çiçeklerle süslenen özel bir araç ile kentin farklı noktalarını dolaşarak çocuklar için Karagöz ve Hacivat orta oyununu sergiledi.

Kuşadası Belediyesi, karona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük tam kapanma nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçiren vatandaşların keyifli anlar yaşayabilmesi için özel bir etkinlik düzenledi. Balon ve çiçeklerle süslenen özel bir araç kent genelinde dolaşarak sevilen Anadolu türkülerini çaldı. Araçta bulunan tiyatro sanatçıları ise çocuklar için Karagöz ve Hacivat orta oyununu sergiledi. Ayrıca etkinlikte çocuklara şeker ve maske dağıtıldı. Tiyatrocuların canlı performansı balkonları ve evlerinin önlerine çıkan aileler ile çocuklarının büyük beğenisini aldı. Özel araç eşliğinde gerçekleşen Karagöz ve Hacivat gösterisi Ramazan Bayramı boyunca kentin farklı noktalarında devam edecek.

Pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan Kuşadalıların Ramazan Bayramını kutlayan Belediye Başkanı Ömer Günel, "Bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma yüzünden Ramazan Bayramı'nı sevdiklerimizden uzak bir şekilde evlerimizde geçiriyoruz. Bu zor süreçte hemşehrilerimizin keyifli anlar yaşayabilmesi için özel bir etkinlik düzenledik. Yasakların olmadığı, sağlıklı ve huzur dolu bayramlarda buluşmayı diliyorum" diye konuştu.

Kuşadası Belediyesi'nden Ramazan Bayramı sürprizi
Kuşadası Belediyesi'nden Ramazan Bayramı sürprizi
Kuşadası Belediyesi'nden Ramazan Bayramı sürprizi
Kuşadası Belediyesi'nden Ramazan Bayramı sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL ÜMİT DİLŞEN

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