Kuşadası Belediyesi'nden plaj açıklaması

Kuşadası Belediyesi, ilçede bulunan plaj ve sahillerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Kuşadası plajları Aydın Büyükşehir ve Kuşadası Belediyeleri tarafından işletilmektedir" denildi.

Kuşadası Belediyesi, ilçede bulunan plaj ve sahillerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Kuşadası plajları Aydın Büyükşehir ve Kuşadası Belediyeleri tarafından işletilmektedir" denildi.

Kuşadası Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kuşadası'nda belirli çevrelerce belediye hizmetlerini ve yönetimini eleştirmek amacıyla ciddiyetten uzak bilgi kirliliği ile algı oluşturma çabası bir kez daha doğrulara takılmıştır.

Kuşadası'nın dünyaya nam salmış plajlarını, sahillerini fahiş fiyatlarla karanlık güçlere teslim edenlere ses çıkarmayanların, bugün halkın plajlarını yine halka açan yönetimimizi eleştirmesi de ne kadar samimi olduklarını ortaya koymaktadır. 09.06.2017 tarihinde Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Maliye Bakanlığı arasında "kıyı ve sahil şeritleri ile dolgu alanlarının doğal ve kültürel özelliklerini gözeterek korumak ve kamu yararına kullanılmasını sağlamak" amacıyla 10 yıl süreli ve ücretli kiralama sözleşmesi yapılmıştır. 2020 yılında Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi arasında yapılan iş birliği protokolü ile Kuşadası sınırları içindeki 18 ayrı noktadaki plajın Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi iş birliği ile işletilmesine karar verilmiştir. Plajların herhangi bir şekilde 3. şahıslara veya işletmelere kiraya verilmesi de söz konusu değildir. Pandemi kısıtlamalarına ve zorlu ekonomik şartlara rağmen Kuşadası plajlarını ülkenin en temiz ve donanımlı plajları haline getiren Arya A.Ş bu başarısını da aldığı 25 mavi bayraklarla taçlandırmıştır. Maliye Bakanlığınca 10 yıl süreli olarak imzalanan kiralama sözleşmesi gereği Kuşadası sınırları içindeki 18 ayrı noktada ücret karşılığı şezlong yeri olarak kiralanması, ticari alanların yapılması ya da yaptırılması ve ücretli kiralanması karara bağlanmıştır. 09.06.2017 tarihli Maliye Bakanlığı ile yapılan kiralama protokolüne bağlı olarak her yıl Hazineye ödenmesi gereken kira bedeli işletmemiz tarafından ödenmektedir. Bu kapsamda sadece yıllık kira bedelinin ödenebilmesi amacı ile bazı noktalarda kar amacı olmadan cüzi bir ücret karşılığında şezlong kiralaması yapılmaktadır. Plajların kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir ücret alınmamaktadır. Türkiye'nin birçok kıyı şeridindeki plajlarda uygulanan şezlong kiralama ücretleri ile karşılaştırıldığında Arya A.Ş tarafından uygulanan ücretler yüzde 50 daha düşük kalmaktadır. İşletmemizde olan plajlarda toplam 8 adet büfe, 65 adet soyunma kabini, 56 adet duş kabini, 4 'ü engelli olmak üzere 12 WC bulunmaktadır. Plajlarımızda toplam 1025 adet ücretsiz hasır şemsiyemiz, 1425 adet şezlong bulunmaktadır. Bu alanlarda pandemi kısıtlamalarının oluşturduğu ekonomik koşullara rağmen yıllık kira bedelini ödemek amacıyla, ücreti karşılığında sadece şezlong kiralaması yapılmaktadır. Plajlarımızın kullanımı tamamen ücretsizdir. Sorumluluk alanımız içindeki 42 alanda hasır şemsiyelerimiz ve şezlonglarımız tamamen ücretsiz olarak halkın hizmetine sunulmuştur. İşletmemiz içinde bulunan plajların sınırlarında olan özel ticari tesislere ise sadece 78 ücretli şezlong alanı tahsis edilmiştir. Mevcut yasalar gereği bu işletmeler istedikleri takdirde bu alanları Maliye Bakanlığı'ndan direkt olarak kiralayabilmektedirler. Değerli Kuşadası kamuoyunun geçmişte olduğu gibi bugün de ciddiyetten uzak oluşturmak istenen bilgi kirliliğine itibar etmemesini önemle rica ederiz" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı