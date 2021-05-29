Kuşadası Belediyesi'nden Kesintisiz Hizmet
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Kuşadası Belediyesi'nden Kesintisiz Hizmet

Kuşadası Belediyesi'nden Kesintisiz Hizmet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

2021 yılı emlak ve çevre temizlik vergilerinin 1. taksitlerinin ödenmesi için tanınan süre 31 Mayıs'ta sona eriyor.

2021 yılı emlak ve çevre temizlik vergilerinin 1. taksitlerinin ödenmesi için tanınan süre 31 Mayıs'ta sona eriyor. Kuşadası Belediyesi, vergisini ödemek isteyen vatandaşların mağdur olmaması için veznelerini hafta sonu da açık tutuyor.

Kuşadası Belediyesi, Kuşadalıların son ödeme tarihi 31 Mayıs Pazartesi günü olan emlak ve çevre temizlik vergilerinin 1. taksitlerini rahatça yatırabilmeleri için Kuşadası merkez ile Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerindeki hizmet binalarında bulunan vezneler, hafta sonu da açık tutuluyor.

Pandemi nedeniyle son gün veznelerde yoğunluk oluşmaması için vezne görevlileri mesailerine cumartesi ve pazar günleri 08: 30-17: 30 saatleri arasında da devam ediyor. Vergilerini hafta sonu yatırmak isteyen vatandaşlar için koronavirüs tedbirleri en üst seviyede uygulanıyor. Kapı önlerine yerleştirilen ünitelerde ellerini dezenfekte eden vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uygun olarak sıraya girdikten sonra HES kodları sorularak veznelere yönlendiriliyor. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi'nden Kesintisiz Hizmet
Kuşadası Belediyesi'nden Kesintisiz Hizmet
Kuşadası Belediyesi'nden Kesintisiz Hizmet
Kuşadası Belediyesi'nden Kesintisiz Hizmet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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