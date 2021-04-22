Kuşadası Belediyesi'nden "Karantina" Yardımı
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Kuşadası Belediyesi'nden "Karantina" Yardımı

Kuşadası Belediyesi'nden 'Karantina' Yardımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuşadası Belediyesi, pandemi sürecinin başından itibaren Kovid-19 testleri pozitif çıktığı için evlerinde karantina altına alınan vatandaşları yalnız bırakmıyor.

Kuşadası Belediyesi, pandemi sürecinin başından itibaren Kovid-19 testleri pozitif çıktığı için evlerinde karantina altına alınan vatandaşları yalnız bırakmıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, karantinada olduğu için gıda yardımı talebinde bulunan tüm vatandaşların evlerine düzenli olarak erzak kolisi ulaştırıyor.

Pandemi döneminde sosyal belediyecilik alanında yürüttüğü çalışmalarla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, 11 Mart 2020 tarihinden bu yana, evlerinde karantina altında olan Kovid -19 hastalarına talep etmeleri halinde 7 gün 24 saat gıda kolisi ve damacana su yardımında bulunuyor. İhtiyaç sahibi olup olmamasına bakılmaksızın talep eden tüm Kovid -19 hastalarının evlerine gıda kolisi ulaştıran Kuşadası Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ise gıda kolisi ve damacana suyun yanı sıra en ez 10 çeşitten oluşan kahvaltılık ürün desteğinde bulunuyor.

Gıda ve su yardımından yararlanmak isteyen vatandaşların 4447114 numarası aracılığıyla Kuşadası Belediyesi'nin çağrı ve iletişim merkezi olan Güvercin Masa ile irtibata geçmeleri ya da 05524604040 numaralı whatsapp hattına taleplerini bildiren bir mesaj atmaları yeterli oluyor. Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, talebi alır almaz harekete geçerek gece gündüz demeden gıda kolisi ile damacana suyu vatandaşların zillerini çalarak kapılarına bırakıyor. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi'nden 'Karantina' Yardımı
Kuşadası Belediyesi'nden 'Karantina' Yardımı
Kuşadası Belediyesi'nden 'Karantina' Yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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