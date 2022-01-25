Kuşadası Belediyesi'nden evsizlere sıcak yuva

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Soğuk ve dondurucu havada sokakta yaşamak zorunda kalan evsiz ve kimsesiz vatandaşları yalnız bırakmayan Kuşadası Belediyesi tarafından 140 kişiye otel ve yurtlarda barınma imkanı sağladı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kimsenin mağduriyet yaşamasına izin vermeyeceğiz. Dışarıda kara kış, Kuşadası'nda dayanışma var" dedi.

Sosyal belediyecilik alanında yaşama geçirdiği projelerle dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, kentte etkili olan soğuk ve dondurucu havada sokakta yaşamak zorunda kalan evsiz ve kimsesiz vatandaşlar için seferber oldu. Bu kapsamda kentin farklı noktalarında yapılan çalışmalar ile Kara Kış Destek Hattı olan 444 61 14 numaralı telefona gelen ihbarları değerlendiren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince barınma ihtiyacı olan vatandaşlar belirlendi. Ardından harekete geçen ekipler tarafından bugüne kadar 140 kişi anlaşmalı otel ve yurtlara yerleştirilerek sıcak bir yuvaya kavuşturuldu. Banyo ve yemek imkanı ile temiz giysilere kavuşan evsiz vatandaşların gerektiğinde sağlık ihtiyaçları da karşılanıyor. Kuşadası Belediyesi ayrıca çalışmak için kente gelen ve sonrasında ekonomik nedenlerle memleketlerine dönemeyen vatandaşlara da yardım eli uzattı. Belediyeye başvuran çok sayıda vatandaşın otobüs biletleri alınarak memleketlerine dönmelerine yardımcı olundu.

Kara Kış Destek kampanyası kapsamında Kuşadası'nda ihtiyaç sahibi olan herkese yetki ve imkanları dahilinde destek olacaklarını belirten Başkan Ömer Günel, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla her zaman hemşehrilerimizin yanındayız. Kimsenin mağduriyet yaşamasına izin vermeyeceğiz. Barınma ihtiyacını karşılayamayacak durumda olan hemşehrilerimiz için desteğimiz kış boyunca devam edecek. İhtiyacı olduğunu düşündüğünüz vatandaşlarımız için bizi Kara Kış Destek Hattı olan 444 61 14 numaralı telefondan 24 saat arayabilirsiniz" diye konuştu. - AYDIN