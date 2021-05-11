Kuşadası Belediyesi'nden camilerde bayram temizliği
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Kuşadası Belediyesi'nden camilerde bayram temizliği

İhlas Haber Ajansı / İSMAİL ÜMİT DİLŞEN - Haberler | Yerel

- Kuşadası Belediyesi'nden camilerde bayram temizliği Pandemi döneminde yürüttüğü temizlik ve hijyen çalışmaları ile dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleştirdiği detaylı temizlik çalışması ile kent genelindeki tüm camileri sosyal mesafe kuralı doğrultusunda...

- Kuşadası Belediyesi'nden camilerde bayram temizliği

AYDIN - Pandemi döneminde yürüttüğü temizlik ve hijyen çalışmaları ile dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleştirdiği detaylı temizlik çalışması ile kent genelindeki tüm camileri sosyal mesafe kuralı doğrultusunda açık alanda kılınacak bayram namazı için hazır hale getirdi.

Pandemi sürecinin başından itibaren temizlik ve hijyen çalışmalarına ağırlık veren Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Ramazan Bayramına sayılı günler kala kent genelinde bulunan tüm camileri çevreye zarar vermeyen güçlendirilmiş bitkisel deterjanlarla temizleyerek dezenfekte etti. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent merkezinden başlayarak Güzelçamlı Mahallesi'ne kadar tüm camileri, sosyal mesafe kuralı gözetilerek açık alanda kılınacak bayram namazı için hazır hale getirdi. Ekipler ayrıca cami bahçelerinde ot biçme ağaç budama ve bakım çalışması da gerçekleştirdi.

Kuşadası Belediyesi'nden camilerde bayram temizliği
Kuşadası Belediyesi'nden camilerde bayram temizliği
Kuşadası Belediyesi'nden camilerde bayram temizliği
Kuşadası Belediyesi'nden camilerde bayram temizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL ÜMİT DİLŞEN

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