Kuşadası Belediyesi'nden basın açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuşadası Belediyesi'nden basın açıklaması

Kuşadası Belediyesi'nden basın açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuşadası Beleidyesi'nden atık su hattında meydana gelen patlama nedeniyle basın açıklamasında bulunuldu.

Kuşadası Beleidyesi'nden atık su hattında meydana gelen patlama nedeniyle basın açıklamasında bulunuldu.

Kuşadası Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kuşadası'nda, Kurban Bayramı'nda yaşanan yoğunluk nedeniyle Karaova Mahallesi'nde bulunan ZİTUR Sitesi önündeki atık su hattında bir patlama meydana gelmiştir. Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ve Kuşadası Belediyesi ekiplerince 10 dakika gibi bir sürede olay yerine intikal edilmiş ve çalışmalara başlanmıştır. Olumsuz hava şartlarına rağmen sabaha kadar süren onarım çalışmaları ile arıza giderilmiştir. Nazilli sitesi yanında atık su terfi merkezinin 900 mm çapındaki CTP cinsi terfi hattında boruda oluşan patlak nedeniyle arızanın meydana geldiği ve bu arızaya 15 yıl önce döşenen terfi hattı borularının çelik olmamasından kaynaklandığı belirlenmiştir. Arızanın Kuşadası ileri biyolojik atık su arıtma tesisi ile ilgili bir bağlantısı yoktur. Kuşadası ileri biyolojik atık su arıtma tesisi düzenli ve verimli olarak çalışmaktadır. Arızanın giderilmesinin ardından ASKİ Genel Müdürlüğü, bağımsız ve akredite olmuş bir laboratuvara deniz suyu analiz testi yaptırmıştır. Yapılan incelemede deniz suyunun temizlik kriterlerine uygun olduğu belirlenmiştir. Denizlerimizde herhangi bir kirliliğe rastlanmamıştır. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla denize girebilecektir. Bu süreç içerisinde bölgede bulunan tüm site sakinlerine ve yöneticilerine, çalışanlarımıza gösterdikleri anlayış, destek ve işbirliği için teşekkür ederiz. Yaşanan bu arızaya çok kısa sürede müdahale eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, ASKİ Genel Müdürlüğü ve Kuşadası Belediyesi ekiplerine gösterdikleri üstün gayret ve emekleri için ayrıca teşekkür ederiz" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kuşadası'nda büyük rezalet! Patlayan lağım denize girenlerin üzerine aktı
Kuşadası'nda büyük rezalet! Patlayan lağım denize girenlerin üzerine aktı
Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki çekti: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır
Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki çekti: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Mustafa Varank Mustafa Destici Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Fatma Girik Düm Tek Tek Yıldız Tilbe Kaan Yıldırım
Spor Diego Aytaç Kara Mesut Özil Alper Yılmaz Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kuşadası Belediyesi'nden basın açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.07.2021 00:05:59. #1.13#

title