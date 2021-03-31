Kuşadası Belediyesi'nden balıkçı esnafına destek
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Kuşadası Belediyesi'nden balıkçı esnafına destek

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Kuşadası Belediyesi'nden balıkçı esnafına destek

Kuşadası Belediyesi, balıkçı esnafına verdiği malzeme desteği sözünü yerine getirdi.

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Kuşadası Belediyesi, balıkçı esnafına verdiği malzeme desteği sözünü yerine getirdi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce temin edilen av malzemeleri, Balıkçılar Meydanı'nda esnafa teslim edildi.

Kuşadası Belediyesi, balıkçı esnafına verdiği av malzemesi desteği sözünü tuttu. Bu kapsamda Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce balıkçı esnafına dağıtılmak üzere barbun ağları, paragot sepetleri ve voli ağları temin edildi. Temin edilen av malzemelerinin balıkçı esnafına dağıtılması için Balıkçılar Meydanı'nda bir tören düzenlendi.

Törene; CHP Aydın Milletvekili ve PM Üyesi Bülent Tezcan, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. Malzemelerine kavuşan balıkçılar Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür etti.

"Destek vermeye devam edeceğiz"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, " Pandemi, diğer turizm kentleri gibi Kuşadası'nı da olumsuz etkiledi. Biz bu süreçte hem hemşehrilerimize hem de esnafımıza gereken her türlü desteği verdik. Turistik çarşılarımızı da turizm sezonuna hazırlamaya devam ediyoruz. Sezon açıldığında Kuşadası'nın yenilenen yüzüyle turizmden daha büyük pay alacağını düşünüyorum. Bugün de balıkçı esnafımıza 1 yıl boyunca kullanabileceği malzeme desteğinde bulunarak bir sözümüzü daha yerine getirdik. Bunun için çok mutluyuz. Esnafımıza yetki ve imkanlarımız dahilinde elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi'nden balıkçı esnafına destek
Kuşadası Belediyesi'nden balıkçı esnafına destek
Kuşadası Belediyesi'nden balıkçı esnafına destek
Kuşadası Belediyesi'nden balıkçı esnafına destek
Kuşadası Belediyesi'nden balıkçı esnafına destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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