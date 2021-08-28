Kuşadası Belediyesi'nden 7 bin kişiye aşure ikramı
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Kuşadası Belediyesi'nden 7 bin kişiye aşure ikramı

Kuşadası Belediyesi'nden 7 bin kişiye aşure ikramı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kuşadası Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle 7 bin kişiye aşure ikramında bulundu.

Kuşadası Belediyesi, Muharrem ayı nedeniyle 7 bin kişiye aşure ikramında bulundu.

Kaya Şavkay Meydanı'na kurulan çadırda vatandaşlara aşure ikram eden Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, "Savaşsız bir dünyada beraberlik ve dayanışma içerisinde geçireceğimiz nice Muharrem ayları diliyorum" dedi.

Kuşadası Belediyesi tarafından Muharrem ayında geleneksel hale getirilen aşure dağıtım etkinliği bu yıl 6 farklı noktada gerçekleşti. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı, Kaya Şavkay Meydanı, İkiçeşmelik Kardeş Şehir Parkı önü, İkioluklu Mahallesi Muhtarlığı önü, Davutlar Mahallesi Cumhuriyet Meydanı ile Güzelçamlı Mahallesi Belediye eski Hizmet Binası önünde toplam 7 bin kişiye aşure dağıttı. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari'nin de katıldığı aşure dağıtımı sırasında belediye görevlileri stantların önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

Muharrem ayının tüm insanlığa barış, dostluk ve huzur getirmesini temenni eden Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, "Kuşadası Belediyesi olarak bugün bolluğun ve bereketin simgesi olan aşurelerimize hemşehrilerimize ikram ettik. Doğal felaketlerin olmadığı ve savaşsız bir dünyada beraberlik ve dayanışma içerisinde geçireceğimiz nice Muharrem ayları diliyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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