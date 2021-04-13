Kuşadası Belediyesi'nden 4 bin aileye Ramazan yardımı
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Kuşadası Belediyesi'nden 4 bin aileye Ramazan yardımı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kuşadası Belediyesi'nden 4 bin aileye Ramazan yardımı

Kuşadası Belediyesi, paylaşım, yardımlaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan ayında 4 bin aileye gıda yardımı yapmak için hazırlıklarını tamamladı.

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Kuşadası Belediyesi, paylaşım, yardımlaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan ayında 4 bin aileye gıda yardımı yapmak için hazırlıklarını tamamladı. Hazırlanan gıda kolileri Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ramazan ayı boyunca vatandaşların evlerine ulaştırılacak.

Kuşadası Belediyesi, Ramazan ayında da vatandaşları yalnız bırakmıyor. Pandemi döneminin başından bu yana ihtiyaç sahibi Kuşadalılara yaptığı sosyal yardımları aralıksız sürdüren Kuşadası Belediyesi, Başkan Ömer Günel'in talimatı doğrultusunda tespit edilen ihtiyaç sahibi 4 bin aileye gıda yardımı yapmak için çalışmalarını tamamladı. Hayırsever vatandaşlar tarafından yapılan bağışların yanı sıra Kuşadası Belediyesi tarafından temin edilen gıda kolileri Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştırılacak.

"Kimsenin mağdur olmasına izin vermeyeceğiz"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, pandemi tedbirleri nedeniyle geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da toplu iftar yemekleri düzenlenemeyeceğini belirterek bu nedenle gıda kolisi dağıtımına ağırlık verdiklerini ifade etti. Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğuna dikkat çeken Başkan Ömer Günel, "Kuşadası Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizi Ramazan ayında da yalnız bırakmayacağız. Gerek belediyemizin olanakları, gerekse de hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile hazırladığımız gıda kolilerini ev ev, sokak sokak dolaşarak ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştıracağız. Kuşadası'nda yaşayan hiç kimsenin mağdur olmasına, kendisini yalnız ve çaresiz hissetmesine izin vermeyeceğiz. Birlik ve beraberlik duygularımızı güçlendirmesi temennisi ile sağlıklı bir Ramazan ayı diliyorum" dedi. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi'nden 4 bin aileye Ramazan yardımı
Kuşadası Belediyesi'nden 4 bin aileye Ramazan yardımı
Kuşadası Belediyesi'nden 4 bin aileye Ramazan yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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