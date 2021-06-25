Kuşadası Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sevinci
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Kuşadası Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sevinci

Kuşadası Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sevinci
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuşadası Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında sürmekte olan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uzlaşma ile sonuçlandı.

Kuşadası Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında sürmekte olan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uzlaşma ile sonuçlandı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile Kuşadası Belediyesi'nde çalışan kadrolu işçilere enflasyon oranında ücret zammı yapılması mutabakat altına alındı. Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, "Tüm işçi arkadaşlarımız ve aileleri adına Başkanımız Sayın Ömer Günel'e teşekkür ediyorum" dedi.

Kuşadası Belediyesi ile Türk-İş'e bağlı Belediye İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Kuşadası Belediyesi'nde çalışmakta olan 154 kadrolu işçinin ücretine enflasyon oranında zam yapılmasını öngören sözleşme işçilerin yüzünü güldürdü. Pandemi nedeniyle toplu iş sözleşmesi sürecinin uzadığını ifade eden Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, görüşmelerin uzlaşma ile sonuçlanmasının çalışanlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını söyledi. Başkan Yaman, "Her zaman çalışanlarının yanında olan Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'e tüm işçi arkadaşlarımız ve aileleri adına teşekkür ediyorum" dedi.

Kuşadası Belediyesi'nin tüm çalışanları ile büyük bir aile olduğuna dikkat çeken Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise toplu iş görüşmelerinin sorunsuz bir biçimde tamamlandığını ifade etti. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de olanakları dahilinde çalışanların yanında olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Ömer Günel "Toplu iş sözleşmesinin tüm mesai arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyor, emekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sevinci
Kuşadası Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sevinci
Kuşadası Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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