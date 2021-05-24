Kuşadası Belediyesi'nde öncelik halk sağlığı
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Kuşadası Belediyesi'nde öncelik halk sağlığı

İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen - Haberler | Yerel

Kuşadası Belediyesi'nde öncelik halk sağlığı Kuşadası Belediyesi, 2021 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin birinci taksidini ödemek amacıyla ana hizmet binası önünde yoğunluk oluşturan vatandaşların korona virüs salgınından korunmaları için gerekli bütün önlemleri alıyor.

Kuşadası Belediyesi'nde öncelik halk sağlığı

AYDIN - Kuşadası Belediyesi, 2021 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin birinci taksidini ödemek amacıyla ana hizmet binası önünde yoğunluk oluşturan vatandaşların korona virüs salgınından korunmaları için gerekli bütün önlemleri alıyor. Sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde sıraya giren vatandaşlar, HES kodu sorgulamasının ardından içeriye alınarak veznelere yönlendiriliyor.

Kuşadası Belediyesi, korona virüs salgınıyla ile mücadele tedbirlerini en üst seviyede uygulamaya devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların sıklıkla ziyaret etikleri kamu binaları ve yeşil alanlar gibi bir çok nokta rutin olarak dezenfekte edilerek korona virüs salgının yayılmasına müsaade edilmiyor.

2021 yılı Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin birinci taksitini ödemek amacıyla ödeme noktaları önünde yoğunluk oluşturan vatandaşların salgından korunmaları için de gerekli bütün önlemler alınıyor. Vergilerini yatırmak isteyen vatandaşlar öncelikle kapı önlerine yerleştirilen ünitelerde ellerini dezenfekte ediyor. Ardından sosyal mesafe kuralına uygun olarak sıraya giren vatandaşlar, HES kodları sorulduktan sonra içeriye alınarak veznelere yönlendiriliyor. Ayrıca HES kodu olmayan Kuşadalılara Güvercin Masa ekipleri tarafından HES kodu temin ediliyor. Bu sayede virüsün bulaş riski en düşük seviyeye indirilmiş oluyor.

Kuşadası Belediyesi'nde öncelik halk sağlığı
Kuşadası Belediyesi'nde öncelik halk sağlığı
Kuşadası Belediyesi'nde öncelik halk sağlığı
Kuşadası Belediyesi'nde öncelik halk sağlığı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen

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