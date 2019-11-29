Kuşadası Belediyesi'nde hızlı hizmet dönemi başladı

29.11.2019 17:22 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:28

Kuşadası Belediyesi İmar ve Şehircilik ile Yapı Kontrol Müdürlüklerindeki işlemlerinin yapılacağı bir ön büro birimi kurdu. Vatandaşların işlemelerini hızlı bir şekilde yapmalarını sağlayan ön büro birimi Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası giriş katında hizmet veriyor.



Giriş katta bulunması nedeni ile özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlara büyük kolaylık sağlayan İmar ve Şehircilik ile Yapı Kontrol Müdürlükleri Ön Büro birimi mühürleme, imar durumu, yapı kullanım izni imar affı gibi konularla ilgileniyor. Vatandaşlardan gelen sözlü ve yazılı talepleri anında değerlendirmeye alan ön büro, İmar ve Şehircilik ile Yapı Kontrol Müdürlükleri işlemlerin hızlı bir şekilde sonuçlanmasını sağlıyor. İki hafta içerisinde yaklaşık 1500 talep alan İmar ve Şehircilik ile Yapı Kontrol Müdürlükleri Ön Büro Birimi vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılanıyor.



Başkan Ömer Günel, yaptığı açıklamada; "Seçim kampanyam süresince belediye hizmetlerindeki yavaşlık ve prosedürel yoğunluk en çok aldığımız şikayetlerden biriydi. Ben de hemşehrilerime bu sorunu çözeceğimin sözünü vermişti. Bugün imar ve yapı kontrol birimi hizmetlerini hızlandıracak düzenlemeyi yaptık. Kuşadası Belediyesinde hizmetler artık daha hızlı olacak. Yasal gereklilik ne gerektiriyorsa işlemler bu kapsamda yürüyecek ama bir imza için günlerce beklenmeyecek" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA