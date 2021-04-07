Kuşadası Belediyesi'nde bütçe rekoru kırıldı

Kuşadası Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısında kabul edilen 2020 yılı faaliyet raporunun en dikkat çeken noktası mali tablo oldu.

Kuşadası Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısında kabul edilen 2020 yılı faaliyet raporunun en dikkat çeken noktası mali tablo oldu. Mali tabloda Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından yeni bir yapılanma sürecine giren Kuşadası Belediyesi'nde son 5 yılın gerçekleşen bütçe rekoru kırıldığı görüldü.

11 Mart 2020 tarihinde başlayan pandemi sürecinin ülke genelinde olumsuz ekonomik tabloya rağmen kentte başlattığı yatırım ve yenilenme sürecini devam ettiren Kuşadası Belediyesi, aldığı radikal kararlar ve uyguladığı tasarruf tedbirleri ile önemli bir finansal başarıya imza attı.

Nisan 2019 tarihinde belediyeyi 320 milyon TL borç yükü ile devralan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, iki yıl gibi kısa bir süre içerisinde uyguladığı tasarruf tedbirlerinin yanında yaşama geçirdiği gelir kaynaklarını artırmaya yönelik çalışmalarla mali tabloyu olumlu yönde değiştirmeyi başardı. Belediyenin gelir ve gider kalemleri arasında oluşturulan denge ile 2020 yılı bütçesinin gerçekleşme oranı son 5 yılın 6 katına çıktı. Son 5 yılın gerçekleşme oranlarına bakıldığında 2020 yılı reel bütçe gelirlerinde bir önceki yıla göre yüzde 48,69, bütçe giderlerinde ise yüzde 34,21 oranında bir artış olduğu görüldü.

Kuşadası Belediyesi, pandemi sürecinde esnafa sunduğu kira desteği, yaptığı ayni ve nakdi sosyal yardımlar ile ücretsiz maske ve dezenfektan dağıtımı, yürüttüğü temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına sunduğu tablet ve kırtasiye malzemesi desteğine rağmen 2019 yılında 132 milyon 615 bin 259 TL olan gerçekleşen gelirini 2020 yılında 64 milyon 571 bin 192 TL artı fark ile 197 milyon 186 bin 452 bin TL'ye yükseltti. 2019 ve 2020 yılları arasındaki gerçekleşen gider farkı ise 58 milyon 557 bin 264 TL oldu. 2020 yılında kent genelinde başlatılan hizmet seferberliği ve yeni yatırımlardan kaynaklanan bu fark Kuşadası'na artı değer olarak geri döndü. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı